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День Матроны Настовицы 9 апреля: почему хозяйкам нельзя лениться и зачем на праздник раздавать долги, народные приметы

Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

В народном календаре 9 апреля отмечается день Матроны-настовицы или Полурепица. В прошлом птиц чибисов и пигалиц называли настовицами. Это название также связано с тем, что на земле ещё есть твёрдая снежная корка, которую называют настом. Кроме того, у наших предков был обычай в этот день просить хорошего урожая репы.
Православные верующие почитают мученицу Матрону Солунскую. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/Vad-Len

Святая Матрона Солунская была служанкой у знатной еврейки по имени Пантилла. Матрона верила в Иисуса Христа и молилась ему втайне. Она сопровождала Пантиллу до синагоги, а потом шла в церковь.

Однажды Матрона опоздала вернуться к синагоге, и слуги донесли на неё хозяйке. Пантилла разозлилась и приказала привязать Матрону к скамье и бить её. Святая тогда сказала, что не боится пыток, потому что Иисус поможет ей.

Матрону заперли в комнате на три дня. Когда её освободили, она стояла свободная от пут, без ран и с сияющим лицом. Пантилла ещё больше разозлилась и приказала бить Матрону сильнее. Матрона исцелялась три раза, но в конце концов её избили так сильно, что она умерла.

Пантилла боялась, что её обвинят в убийстве, и приказала сбросить тело Матроны со скалы. Позже епископ Александр перенёс останки Матроны в Фессалонику, где построили храм в её честь.

Приметы дня


Фото: iStock/Roman Bjuty

  • Если до Полурепицы пробились первые цветы — можно ждать раннее лето.
  • 9 апреля утро ясное — весна будет тёплой и спокойной.
  • На Матрону-настовицу в полёте птицы громко кричат — лето выдастся засушливым.
  • Из-под растаявшего снега показалась плесень — год будет богат на грибы.

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Что можно делать 9 апреля


Фото: iStock/ognennaja

Издавна на Матрону принято убирать, стирать, готовить и планировать дела и предстоящие траты. В этот день необходимо освободить дом от всего старого, чтобы избавиться от отрицательной энергии и проблем. Вещи принято отдавать нуждающимся или предавать огню, который в этот день является особо очищающим. Если в этот день раздать все имеющиеся долги, финансовые трудности отступят и занимать больше не придется.

Что нельзя делать в этот день


На Матрону-настовицу не стоит бездельничать: считается, что это может навлечь на дом бедность. В этот день стоит избегать конфликтов с близкими. Даже незначительная ссора приведет к долгому разладу отношений. Нежелательно 9 апреля готовить еду на скорую руку. Сегодня надо расстараться, приготовив всяких вкусностей и потратив на них немало времени.

Это поверье берёт начало от того, что святая Матрона покровительствует трудолюбивым хозяйкам, а тех, кто не любит работать, она может и наказать. Нерадивая женщина может обжечься кипятком, заливая им лапшу быстрого приготовления, порезаться ножом, нарезая бутерброды, или уронить готовое блюдо, и тогда придётся всё переделывать.

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Экстрасенс Рзаев: Бог посылает людям вещие сны, в которых есть знаки
08 апреля 2025, 16:45

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Каждый человек на протяжении своей жизни в том или ином виде сталкивался с паранормальным — может, это были знаки на дороге или сбывающиеся сны. Что это значит и должно ли пугать?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» заявил, что на качественный сон влияют магнитные бури, космос и планеты.

«Планеты влияют на наш организм, когда полнолуние или магнитная буря, мы можем видеть плохие сны — это научно доказано. Также в это время мы можем плохо спать или не спать совсем. Сны связаны с космосом», — сказал он.

По словам экстрасенса, существуют также вещие сны, которые дают людям знаки от Бога, что не все в этой жизни материально.

«Мы видим определенные знаки, но не можем их правильно толковать. Это Аллах или Господь нам дает знание, чтобы мы верили ему. У каждого человека бывают знаки, и мы не имеет права их называть совпадениями. Всевышний Творец хочет показать нам с помощью, например, вещих снов, что мир состоит не только из материального, есть еще духовный мир, небесный», — объяснил экстрасенс.

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Экстрасенс Рзаев: по четвергам в дома людей возвращаются мертвые
08 апреля 2025, 15:38

Зираддин Рзаев (Фото: Телеграм @ziraddinrzaev)

Вещи сны — выдумка или реальное явление? Почему ходит поверье о том, что с четверга на пятницу сны сбываются? И обладает ли экстрасенсорными способностями человек, у которого все сновиденческое сбылось в реальности?
Финалист «Битвы экстрасенсов», эзотерик, психолог, общественный деятель Зираддин Рзаев в беседе с «Радио 1» сказал, что дни недели имеют свои влияния на жизнь человека.

«Например, четверг — это день мертвых. В древние времена в Индии жил Саи Баба из Ширди — он был святым и одновременно находился в двух-трех местах, исцелял людей. И по четвергам он всегда готовил еду и кормил сирот, помогал им, обнимал и целовал именно по четвергам. В Древней Руси такое тоже есть, так что в четверг все мертвые приходят домой, чтобы увидеть своих родных и близких», — объяснил экстрасенс.

По его словам, несмотря на недоказанность вещих снов, они существуют и объясняются религией, астрологией, психологией и философией.

«Наши предки, как и древние славяне, шаманы, язычники, всегда хотели контактировать с духом умерших и считали их своими защитниками. Они верили, что с четверга на пятницу бывают священные сны, а в четверг открываются двери загробного мира. В этот день мы должны вспоминать имена умерших, читать молитвы, просить прощения, сходить в храм», — сказал он.

Зираддин Рзаев добавил, что видеть вещие сны не значит обладать экстрасенсорными способностями.

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#психолог
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#вещание
#сон
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«Смертная казнь»: Стало известно, какое наказание грозит виновным в гибели Паши Техника
Адвокат Жорин: причастным к смерти Паши Техника может грозить казнь
08 апреля 2025, 14:32

Фото: iStock/sornwut tubtawee

Адвокат Жорин заявил, что причастным к гибели рэпера Паши Техника может грозить смертная казнь в Тайланде. Об этом сообщает Life.ru.
По словам адвоката, в Таиланде действуют довольно строгие законы, запрещающие продажу наркотических веществ.

«Ответственность за торговлю наркотиками зависит от типа вещества и его количества, но в целом предусматривает суровые наказания, включая длительные сроки лишения свободы и даже смертную казнь», — пояснил Жорин.

При этом он подчеркнул, что иностранные граждане не освобождаются от ответственности и также несут заслуженное наказание.

Паши Техника не стало 5 апреля. Последние дни жизни он провёл в больнице в Таиланде. 9 апреля тело рэпера будет доставлено в Москву, где состоится прощание в храме Петра и Павла в Лефортово.

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#наказание
#таиланд
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#законы
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Россиянам рассказали, можно ли обнаружить ВИЧ по конкретным симптомам
Председатель фонда Пчелин: ВИЧ протекает бессимптомно
08 апреля 2025, 13:50

Фото: iStock/burakkarademir

Инфекционист из Уфы заявила, что ВИЧ может дать о себе знать болью в горле и диареей, также некоторые, по ее словам, наблюдают у себя высыпания и снижение массы тела.
Однако председатель фонда по профилактике социально-значимых заболеваний «Шаги» Игорь Пчелин в беседе с «Радио 1» опроверг эту информацию, назвав ее странной.

«В ВИЧ-инфекции специфических симптомов нет. Все остальное это из области фантазии и страхов людей», — сказал он.

По словам эксперта, только анализы могут показать, есть инфекция или нет.

«Человек может без симптомов переносить ВИЧ. А любые беспокойства — это лишний раз повод сдать тест», — объяснил Пчелин.

Он добавил, что тест на ВИЧ рекомендуется сдавать не реже раза в год, а если люди ведут рискованный образ жизни, то лучше проверяться раз в полгода.

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«Небритый, волосатый, вонючий»: Анфиса Чехова раскрыла, в чем заключается истинная брутальность мужчин
Анфиса Чехова призвала уходить мужчин в декрет для повышения демографии
08 апреля 2025, 13:05

Фото: iStock/O_Lypa

Глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова призвала мужчин уходить в декрет в случае, если жена более успешна в карьере. Слова бывшей телеведущей приводит Shot.
По словам Чеховой, мужчины имеют право уйти в декрет, однако они не делают этого из-за возможного общественного осуждения. Считается, что мужчина должен работать, а не сидеть дома и менять ребенку подгузники. Анфиса уверена, что женщины начнут чаще рожать, если в декрет будут уходить папы.

«Брутальность заключается в ответственности, которую мужчина берёт, в умении заботиться о женщине. А просто, как это говорится, небритый, волосатый, вонючий — это не брутальность. А когда мужчина от подгузников морщится — это не брутальность», — отметила Чехова.

Она добавила, что в России пора вводить моду на мужчин, которые могут хорошо заботиться о женщине и ребенке.

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