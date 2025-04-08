День Матроны Настовицы 9 апреля: почему хозяйкам нельзя лениться и зачем на праздник раздавать долги, народные приметы

Фото: iStock/Wirestock
В народном календаре 9 апреля отмечается день Матроны-настовицы или Полурепица. В прошлом птиц чибисов и пигалиц называли настовицами. Это название также связано с тем, что на земле ещё есть твёрдая снежная корка, которую называют настом. Кроме того, у наших предков был обычай в этот день просить хорошего урожая репы.
Православные верующие почитают мученицу Матрону Солунскую. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/Vad-Len
Святая Матрона Солунская была служанкой у знатной еврейки по имени Пантилла. Матрона верила в Иисуса Христа и молилась ему втайне. Она сопровождала Пантиллу до синагоги, а потом шла в церковь.
Однажды Матрона опоздала вернуться к синагоге, и слуги донесли на неё хозяйке. Пантилла разозлилась и приказала привязать Матрону к скамье и бить её. Святая тогда сказала, что не боится пыток, потому что Иисус поможет ей.
Матрону заперли в комнате на три дня. Когда её освободили, она стояла свободная от пут, без ран и с сияющим лицом. Пантилла ещё больше разозлилась и приказала бить Матрону сильнее. Матрона исцелялась три раза, но в конце концов её избили так сильно, что она умерла.
Пантилла боялась, что её обвинят в убийстве, и приказала сбросить тело Матроны со скалы. Позже епископ Александр перенёс останки Матроны в Фессалонику, где построили храм в её честь.
Фото: iStock/Roman Bjuty
Фото: iStock/ognennaja
Издавна на Матрону принято убирать, стирать, готовить и планировать дела и предстоящие траты. В этот день необходимо освободить дом от всего старого, чтобы избавиться от отрицательной энергии и проблем. Вещи принято отдавать нуждающимся или предавать огню, который в этот день является особо очищающим. Если в этот день раздать все имеющиеся долги, финансовые трудности отступят и занимать больше не придется.
На Матрону-настовицу не стоит бездельничать: считается, что это может навлечь на дом бедность. В этот день стоит избегать конфликтов с близкими. Даже незначительная ссора приведет к долгому разладу отношений. Нежелательно 9 апреля готовить еду на скорую руку. Сегодня надо расстараться, приготовив всяких вкусностей и потратив на них немало времени.
Это поверье берёт начало от того, что святая Матрона покровительствует трудолюбивым хозяйкам, а тех, кто не любит работать, она может и наказать. Нерадивая женщина может обжечься кипятком, заливая им лапшу быстрого приготовления, порезаться ножом, нарезая бутерброды, или уронить готовое блюдо, и тогда придётся всё переделывать.
Читайте также:
Адвокат рассказал, можно ли подать в суд за использование личных фотографий
Ряду россиян объявили о повышении зарплаты
В Совете Федерации обсудили формирование семейно-ориентированной личности
История праздника
Фото: iStock/Vad-Len
Святая Матрона Солунская была служанкой у знатной еврейки по имени Пантилла. Матрона верила в Иисуса Христа и молилась ему втайне. Она сопровождала Пантиллу до синагоги, а потом шла в церковь.
Однажды Матрона опоздала вернуться к синагоге, и слуги донесли на неё хозяйке. Пантилла разозлилась и приказала привязать Матрону к скамье и бить её. Святая тогда сказала, что не боится пыток, потому что Иисус поможет ей.
Матрону заперли в комнате на три дня. Когда её освободили, она стояла свободная от пут, без ран и с сияющим лицом. Пантилла ещё больше разозлилась и приказала бить Матрону сильнее. Матрона исцелялась три раза, но в конце концов её избили так сильно, что она умерла.
Пантилла боялась, что её обвинят в убийстве, и приказала сбросить тело Матроны со скалы. Позже епископ Александр перенёс останки Матроны в Фессалонику, где построили храм в её честь.
Приметы дня
Фото: iStock/Roman Bjuty
- Если до Полурепицы пробились первые цветы — можно ждать раннее лето.
- 9 апреля утро ясное — весна будет тёплой и спокойной.
- На Матрону-настовицу в полёте птицы громко кричат — лето выдастся засушливым.
- Из-под растаявшего снега показалась плесень — год будет богат на грибы.
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся снегопады
Что можно делать 9 апреля
Фото: iStock/ognennaja
Издавна на Матрону принято убирать, стирать, готовить и планировать дела и предстоящие траты. В этот день необходимо освободить дом от всего старого, чтобы избавиться от отрицательной энергии и проблем. Вещи принято отдавать нуждающимся или предавать огню, который в этот день является особо очищающим. Если в этот день раздать все имеющиеся долги, финансовые трудности отступят и занимать больше не придется.
Что нельзя делать в этот день
На Матрону-настовицу не стоит бездельничать: считается, что это может навлечь на дом бедность. В этот день стоит избегать конфликтов с близкими. Даже незначительная ссора приведет к долгому разладу отношений. Нежелательно 9 апреля готовить еду на скорую руку. Сегодня надо расстараться, приготовив всяких вкусностей и потратив на них немало времени.
Это поверье берёт начало от того, что святая Матрона покровительствует трудолюбивым хозяйкам, а тех, кто не любит работать, она может и наказать. Нерадивая женщина может обжечься кипятком, заливая им лапшу быстрого приготовления, порезаться ножом, нарезая бутерброды, или уронить готовое блюдо, и тогда придётся всё переделывать.
Читайте также:
Адвокат рассказал, можно ли подать в суд за использование личных фотографий
Ряду россиян объявили о повышении зарплаты
В Совете Федерации обсудили формирование семейно-ориентированной личности
Елена Генералова