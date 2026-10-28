Кардиолог предупредил об опасных для сердца ошибках
Ошибки после интенсивных физических нагрузок могут создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с невыявленными заболеваниями сердца. Об этом сообщил кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин, передает «Лента.ру».
Специалист назвал одной из наиболее частых ошибок внезапную остановку сразу после интенсивной физической нагрузки. Во время тренировки мышцы помогают крови циркулировать, а при резком прекращении активности этот механизм прекращается, что может вызвать резкое снижение артериального давления, головокружение и даже потерю сознания. После интенсивной тренировки важно постепенно снижать нагрузку и уделять несколько минут спокойной ходьбе.
Еще одной распространенной ошибкой Кокин назвал игнорирование питьевого режима. Он предупредил, что обезвоживание приводит к загустению крови, увеличению частоты сердечных сокращений и повышенной нагрузке на сердце.
Также опасно тренироваться «через боль», если возникают сдавливающие боли в груди, сильная одышка, нарушения сердечного ритма или головокружение. Такие симптомы требуют немедленного прекращения тренировки и обращения за медицинской помощью.
Кроме того, по словам кардиолога, негативно влияют на сердце попытки закрепить результаты тренировки посещением сауны или употреблением алкоголя. Оба эти действия усиливают обезвоживание и могут вызвать резкие изменения артериального давления, заключил он.
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