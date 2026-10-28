Кардиолог предупредил об опасных для сердца ошибках

28 октября 2026, 15:25

Врач Кокин: Резкая остановка после интенсивной нагрузки увеличивает нагрузку на сердце

Фото: iStock/Foremniakowski

Ошибки после интенсивных физических нагрузок могут создать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с невыявленными заболеваниями сердца. Об этом сообщил кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин, передает «Лента.ру».