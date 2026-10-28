Диетологи призвали есть некоторые овощи сырыми

28 октября 2026, 14:32

Диетолог Эндрюс: Сырая брокколи содержит больше витамина C и фолиевой кислоты

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Диетологи Лиза Эндрюс, Джулиана Крими и Триста Бест призвали есть некоторые овощи сырыми, чтобы получить от них больше пользы. Об этом пишет издание Eating Well.