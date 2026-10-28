Диетологи призвали есть некоторые овощи сырыми
Диетологи Лиза Эндрюс, Джулиана Крими и Триста Бест призвали есть некоторые овощи сырыми, чтобы получить от них больше пользы. Об этом пишет издание Eating Well.
Эндрюс рекомендует употреблять брокколи в сыром виде. Этот овощ содержит антиоксиданты, фолиевую кислоту, витамины А, С и К, а также кальций, железо и калий. По её словам, благодаря этим элементам брокколи защищает организм от рака и улучшает состояние кишечника, костей и сердца. Однако при термической обработке продукт теряет некоторые антиоксиданты и витамины, в частности витамин С и фолиевую кислоту.
Крими советует есть свёклу в сыром виде. Её следует добавлять в салаты, каши и смузи, отметила специалист. Свёкла в сыром виде сохраняет антиоксиданты, витамин С и натуральные нитраты, которые полезны для здоровья кровеносной системы.
Бест рекомендует употреблять болгарский перец в сыром виде. В одном сыром красном болгарском перце в два раза больше витамина С, чем в апельсине, и почти 20 процентов от суточной нормы фолиевой кислоты. Кроме того, сладкий перец богат антиоксидантами, такими как полифенолы. Употребление этих овощей в сыром виде позволяет получить больше питательных веществ, считает диетолог.
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