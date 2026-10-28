«Тёмные силы»: В Госдуме предложили заменить Хэллоуин царскими карнавалами

28 октября 2026, 15:34

Депутат Милонов предложил возродить царские карнавалы вместо Хэллоуина

Фото: Istock/Kyrylo Syvun

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянам нужны свои яркие праздники.





В беседе с Life.ru политик предложил любителям переодеваний возродить царские карнавалы или устраивать маскарады в новогоднюю ночь. Милонов считает: если не продвигать своё «вкусное и яркое», его место займут «тёмные силы Хэллоуина и Макдоналдса».

«Если кому-то нравится праздник победы добра — пожалуйста, Пасха. Если кому-то хочется праздника кулинарного разнообразия — давайте продвигать Масленицу. Если кому-то нравится переодеваться, как на Хэллоуин, давайте возродим карнавалы по образцу 1913 года или карнавал в новогоднюю ночь», — заявил он.