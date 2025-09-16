16 сентября 2025, 10:58

Фото: Istock/ RuudMorijn

В народном календаре 17 сентября отмечается Вавилов день или Вавила — поздние вилы. Этот праздник посвящен святому Вавиле, епископу Антиохии, которого на Руси почитали как покровителя домашнего хозяйства и урожая, а вилы были его символом. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 17 сентября Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Ekaterina Loginova



Традиции дня

Фото: Istock/ Ekaterina Loginova



Что нельзя делать 17 сентября

Фото: Istock/ Veronique Duplain



Нельзя ругаться и сквернословить в этот день, иначе можно навлечь серьёзные неприятности на свой дом.

Острые предметы, такие как ножи, топоры и вилы, старались не оставлять на виду, чтобы не привлечь злых духов. Хозяйки прятали столовые приборы и накрывали их полотенцем.

17 сентября не рекомендуется ходить в гости, чтобы избежать неприятностей в будущем. В этот день не следует подавать милостыню или одалживать деньги — тех, кто нарушит этот запрет, могут ожидать финансовые затруднения.

Не стоит лениться и спать днём, так как, согласно поверью, можно лечь здоровым, а проснуться больным. Также не рекомендуется надевать тёмную одежду, поскольку это может привлечь печали и несчастья.

Приметы