Вавилов день 17 сентября: зачем прятать острые предметы в доме и отказываться от темных нарядов, народные приметы
В народном календаре 17 сентября отмечается Вавилов день или Вавила — поздние вилы. Этот праздник посвящен святому Вавиле, епископу Антиохии, которого на Руси почитали как покровителя домашнего хозяйства и урожая, а вилы были его символом. О традициях, запретах и народных приметах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
Священномученик Вавила жил в III веке в Антиохии (римская провинция, территория современной Турции) во время правления императора Декия (249–251 гг.). Это была эпоха жестоких гонений на христиан, которые отказывались поклоняться языческим богам и участвовать в идолослужениях. Во время языческого праздника в Антиохии император Декий после участия в идолослужении захотел войти в христианский храм, где епископ Вавила совершал Божественную литургию. Вавила встретил его на пороге и оттолкнул рукой, не пустив в храм.
На следующий день разгневанный император приказал сжечь храм, а Вавилу арестовать. На суде Вавила отказался поклониться идолам. Тогда его подвергли пыткам, в итоге их обезглавили мечом. Мощи святого Вавилы были погребены в гробнице, где также сохранились его оковы. В 351 году мощи перенесли в храм в Дафне (предместье Антиохии). Это был один из первых случаев торжественного перенесения мощей в христианской традиции.
Традиции дня
В этот день верующие обращались с молитвой к святому Вавиле о покровительстве и благополучии в домашнем хозяйстве. После завершения молитвы мужчины отправлялись проверять стога и сеновалы. Существовало поверье, что тщательное перемешивание сена вилами отпугивает нечистую силу и защищает скот от падежа в зимний период. Если же выйти во двор с вилами, бесы, по преданию, покидали и его.
С этого дня начинали утеплять дома, заготавливать дрова и делать запасы продуктов на зиму. Скот перегоняли в хлев: если погода позволяла, скот еще выгоняли на пастбища, но постепенно его переводили в хлев на зимнее содержание.
В этот день традиционно завершали уборку лука и начинали его заготовку на зиму. Девушки заплетали лук в косы и подвешивали к потолку для хранения. Считалось, что такой способ помогает сохранить овощ дольше и защищает дом от болезней. На столе обязательно присутствовали разнообразные блюда с луком: пироги, супы, запеканки, фаршированный лук. Считалось, что чем больше лука съесть в этот день, тем больше здоровья и счастья будет в году.
Что нельзя делать 17 сентября
- Нельзя ругаться и сквернословить в этот день, иначе можно навлечь серьёзные неприятности на свой дом.
- Острые предметы, такие как ножи, топоры и вилы, старались не оставлять на виду, чтобы не привлечь злых духов. Хозяйки прятали столовые приборы и накрывали их полотенцем.
- 17 сентября не рекомендуется ходить в гости, чтобы избежать неприятностей в будущем. В этот день не следует подавать милостыню или одалживать деньги — тех, кто нарушит этот запрет, могут ожидать финансовые затруднения.
- Не стоит лениться и спать днём, так как, согласно поверью, можно лечь здоровым, а проснуться больным. Также не рекомендуется надевать тёмную одежду, поскольку это может привлечь печали и несчастья.
Приметы
- Ясное звёздное небо, по приметам, сулит удачный урожай в следующем сезоне, а много росы на траве — хорошую погоду.
- Если на Вавилу идет дождь, то остальная часть осени будет сухой.
- Муравьи возвели в лесу большие муравейники — зима будет морозной.
- Много орехов, но мало грибов — жди суровой и снежной зимы.