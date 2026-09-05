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Грибникам дали несколько советов для выживания в лесу

РИА Новости: перед походом за грибами следует составить карту местности
Фото: iStock/PIKSEL

В разгар грибного сезона спасатели нередко помогают тем, кто заблудился во время «тихой охоты». Чтобы поход прошёл без происшествий, стоит заранее позаботиться о безопасности.



Как сообщили в пресс-службе «Мособлпожспас», чьи слова цитирует РИА Новости, перед выходом нужно сохранить на телефоне или распечатать карту местности, куда планируется отправиться. Также важно взять с собой полностью заряженный телефон, запас воды, продуктов и необходимых лекарств.

Нередко грибники, увлечённые поиском лисичек, опят и маслят, пробираются через бурелом и густой валежник. Из‑за азарта можно не заметить, как пролетело время, и легко потерять ориентиры — тогда обычная прогулка рискует превратиться в непростое испытание.

Специалисты советуют надевать яркую, закрытую и непромокаемую одежду, выбирать закрытую обувь и дополнять образ плотным головным убором. Кроме того, обязательно нужно сообщить родным или друзьям точный маршрут. Если возникнет опасная ситуация, следует незамедлительно звонить по номеру 112, предупредили спасатели.

Александр Огарёв

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