Грибникам дали несколько советов для выживания в лесу

05 сентября 2026, 06:27

РИА Новости: перед походом за грибами следует составить карту местности

Фото: iStock/PIKSEL

В разгар грибного сезона спасатели нередко помогают тем, кто заблудился во время «тихой охоты». Чтобы поход прошёл без происшествий, стоит заранее позаботиться о безопасности.