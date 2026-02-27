Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку обнаружили на той же улице, где она живет
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку Сашу Фоменкову обнаружили в квартире дома на той же улице, где она проживает. Об этом сообщили в Telegram-канале спасательного отряда «ПСО «Сальвар» Смоленская область».
Напомним, что утром 24 февраля школьница вышла на прогулку с собакой на улице Маршала Еременко и не вернулась. Позже мать исчезнувшего ребенка обнаружила во дворе только домашнего питомца. Девочку искали более двух дней.
В поисковых мероприятиях, помимо «Сальвара», участвовали полиция, Росгвардия, Следственный комитет, прибывший из Беларуси отряд «Ангел». Также большой поддержкой стали неравнодушные горожане — в штаб лично прибыла тысяча человек. Еще сотни оказывали помощь дистанционно, привозили еду и расклеивали ориентировки.
«Сегодня вечером мы получили главную новость. Сотрудники уголовного розыска нашли Сашу. Она была в одной из квартир дома на той же улице. Правовую оценку случившемуся дадут компетентные органы. Мы же просто скажем главное: Найдена. Жива. Дома», — заявили в поисковом отряде.Ранее сообщалось, что в Смоленске задержали человека, подозреваемого в похищении 9-летней девочки. Им оказался Сергей Грищенков, которые ранее уже имел проблемы с законом.