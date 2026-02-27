Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку обнаружили на той же улице, где она живет

27 февраля 2026, 00:13

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку Сашу Фоменкову обнаружили в квартире дома на той же улице, где она проживает. Об этом сообщили в Telegram-канале спасательного отряда «ПСО «Сальвар» Смоленская область».





Напомним, что утром 24 февраля школьница вышла на прогулку с собакой на улице Маршала Еременко и не вернулась. Позже мать исчезнувшего ребенка обнаружила во дворе только домашнего питомца. Девочку искали более двух дней.





«Сегодня вечером мы получили главную новость. Сотрудники уголовного розыска нашли Сашу. Она была в одной из квартир дома на той же улице. Правовую оценку случившемуся дадут компетентные органы. Мы же просто скажем главное: Найдена. Жива. Дома», — заявили в поисковом отряде.