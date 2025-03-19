Синоптик рассказал, как погода порадует москвичей в ближайшее время

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Первый весенний месяц медленно приближается к двадцатым числам, а значит, должно теплеть. Чего ждать от погоды москвичам в ближайшее время?
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в беседе с «Радио 1» заявил, что москвичей и жителей области ждут добрые вести.
По его словам, после среды столбы термометров устремятся на штурм 10-градусной отметки.
Он напомнил, что по климату устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +5 и выше, как правило, происходит 8 апреля.
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«В данный момент через столичный регион прорываются теплые фронтальные разделы, поэтому небо затянули облака после малооблачной ночи. Снежный покров продолжит таять на глазах», — сказал синоптик.
По его словам, после среды столбы термометров устремятся на штурм 10-градусной отметки.
«Инициативу перехватит северо-восточное крыло антициклона. В пятницу, субботу, воскресенье — околонулевые температуры. Вероятность слабых заморозков все равно есть, но автомобильная весна, когда менять резину, наступит с 25 марта, что на две недели раньше положенных по многолетним наблюдениям», — поделился Тишковец.
Он напомнил, что по климату устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через +5 и выше, как правило, происходит 8 апреля.
«Вначале апреля может потеплеть до +12, +17. Начиная с завтрашнего дня, мы будем превышать климатическую норму, и в предстоящие выходные температурный режим больше будет напоминать апрельские показатели — солнечные и малооблачные», — завершил специалист.
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Анастасия Панченко