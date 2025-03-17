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Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

Синоптик рассказал, сколько снега выпадет в Москве 17 марта
Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

В понедельник, 17 марта, в Москве может выпасть от 1 до 3 миллиметров снега. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он уточнил, что к середине дня снег закончится и появятся прояснения. Переменная облачность сохранится и 18–19 марта. При этом в ночное время ожидаются морозы от 5 до 7 градусов, а днем будет 1–3 градуса тепла.

«Если осадки и будут, то со среды на четверг очень небольшие в виде мокрого снега, поэтому особого прироста снежного покрова не будет. И, учитывая плюсовые температуры, этот снег быстро растает. Выпадет 1–1,5 миллиметра осадков», — приводит Москва 24 слова Шувалова.

Уже в пятницу в столицу вернется тепло: ожидается до 11 градусов тепла, рассказал Агентству городских новостей «Москва» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«К выходным температура будет постепенно повышаться. В пятницу днем уже тепло — от плюс 6 до плюс 11 градусов. В субботу ночью ожидается до минус 2, а днем — от плюс 5 до плюс 10 градусов, в воскресенье — до плюс 9», — отметил Цыганков.

По его словам, снег, выпавший 17 марта, может растаять уже во вторник.

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Сомнолог объяснила, к чему приводит недосып и как бороться с дневной сонливостью
Сомнолог Лебедева: недосып повышает риски диабета и инсульта
17 марта 2025, 11:44

Фото: iStock/VictorHuang

Большинство россиян, поднимаясь утром на работу, испытывают недосып, который, как известно, зачастую приводит к нехорошим последствиям. Как с этим бороться?
Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что недосып повышает риски развития диабета, ожирения, гипертонии и инсульта.

«Если человек чувствует свое тело на интуиции и понимает, что он недоспал, то это нужно исправить — например, вздремнуть, чтобы мозг как бы перезапустился. Дневной сон до 30 минут никак не отразится на ночном», — сказала врач.

По ее словам, нужно найти возможность закрыть глаза и расслабиться на 10-20 минут.

«Можно лёжа, сидя, стоя. Пока едете в такси, в метро. Если днем вот так передремать, то во второй половине дня вы будете более активными», — добавила Лебедева.

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Сомнолог объяснила, почему большинство россиян чувствуют сонливость на рабочем месте
Сомнолог Лебедева: спать днем в офисе хочется из-за недостатка света
17 марта 2025, 11:05

Фото: iStock/yourstockbank

Офисный рабочий день у большинства россиян начинается с утра. И зачастую в течение рабочего дня людей начинает клонить в сон, и привычные задачи кажутся невыполнимыми. С чем связана дневная сонливость, и говорит ли она о каких-то проблемах внутри организма?
Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что утренняя бодрость или вялость зависит от человеческого хронотипа и является индивидуальным процессом.

«У нас есть свои естественные циклы, их можно отследить. Например, у меня высокая бодрость утром, после обеда она снижается, потому что я отношусь к раннему хронотипу. А, например, сова — человек с поздним хронотипом — наоборот будет чувствовать сонливость в первой половине дня, а к вечеру у него сил прибавится», — пояснила эксперт.

По ее словам, чтобы понять свой хронотип, нужно вести дневник в течение нескольких недель и отмечать галочкой от 0 до 5 свою активность каждый час.

«Тянуть ко сну может после еды. Это зависит от того, что мы съели и в каких пропорциях. Через время снизится уровень глюкозы, и за счет этого мы будем хотеть спать. Тут еще и погода влияет: отсутствие солнца способствует выработке мелатонина, который вызывает сонливость. Поэтому зимой мы ходили как сонные мухи», — объяснила сомнолог.

Он добавила, что сонливость могут вызывать синдромы недостаточного сна и спокойных ног (когда будто бы червячки ползут под кожей), апноэ (храп с остановками дыхания), хроническая бессонница.

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«Коммерсант»: Генерала Попова отправили из-под домашнего ареста в СИЗО за перекур
Генерал Попов отправлен в СИЗО за нарушение режима домашнего ареста
17 марта 2025, 10:54

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, переведён из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Причиной стало нарушение им режима содержания и запрета на общение с другими фигурантами дела.
Перевести военачальника в СИЗО потребовал прокурор, сообщает «Коммерсантъ». Как утверждает сторона обвинения, генерал вместе со своим сообщником вышли во время перерыва на крыльцо гарнизонного суда, где проходило слушание, курили и разговаривали. Прокурор предъявил суду записи с камер видеонаблюдения, после чего его ходатайство о переводе подсудимого в СИЗО было удовлетворено.

Адвокат генерала Сергей Буйновский подал жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Он заявил о незаконности и необоснованности судебного решения, так как судья, по словам защитника, принял участие в оперативно-розыскных действиях, на которые по своему статусу не имел права. Юрист также пояснил, что видеозаписи с камер нельзя было использовать в качестве доказательств, так как ещё не был определён их процессуальный статус.

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#адвокат
#сизо
#генерал
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Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»
SHOT: депутат Руденко призвал женщин носить мини-юбки для повышения демографии
17 марта 2025, 10:32

Фото: iStock/Deagreez

В Калужской области депутат призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России». К посту он прикрепил фотографию девушки в обтягивающем кожаном наряде, пишет Telegram-канал SHOT.
Депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко опубликовал соответствующий пост на личной странице в соцсети. В комментариях местные жители сразу же обрушились на депутата с критикой, предложив ему в тёплые дни отказаться от ношения брюк.

Получив множество гневных комментариев, калужский чиновник поспешил оправдаться, вспомнив период СССР.

«В 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте. Я попросил только в солнечные дни ходить в юбках, не на морозе», – подчеркнул Руденко.
Он также добавил, что женщины-однопартийки часто радуют депутатов, приходя на работу в мини-юбках.

В заключение Руденко добавил, что девушки в таких откровенных нарядах нравятся «реальным пацанам», а кто против такой инициативы, тот, по его словам, является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*.

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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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День Конона-огородника 18 марта: как защититься от порчи и не потерять здоровье, народные приметы
17 марта 2025, 10:06

Фото: iStock/DenBoma

В народном календаре 18 марта отмечается день Конона-огородника. В этот день наши предки традиционно начинали подготовку к посевной кампании: вносили удобрения в почву, ремонтировали инструменты и замачивали семена для рассады. Начало работ в этот день сулило богатый урожай и защищало посевы от болезней и вредителей.
В этот день православные христиане чтят память мученика Конона Исаврийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника, кто такой Конон Исаврийский


Фото: iStock/Kichigin

Святой мученик Конон родился в Вифании, небольшом поселении, расположенном недалеко от города Исаврии в Малой Азии. Жители этого города приняли христианство благодаря апостолу Павлу.

С ранних лет Конон находился под покровительством архангела Михаила. Родители обручили его с девушкой по имени Анна, но Конон убедил её сохранить девственность. Супруги жили как брат и сестра, посвятив свою жизнь служению Богу. Конон также обратил в христианство своих родителей. Его отец, святой Нестор, принял мученическую смерть за обличение иноверцев.

После смерти матери и жены Конон продолжил служить Богу, посвятив себя монашеской жизни, посту и молитве. В преклонном возрасте он получил дар чудотворения, благодаря которому многие язычники обратились к Христу.

Когда начались гонения на христиан, Конон отказался поклоняться идолам и был подвергнут пыткам. Жители Исаврии встали на защиту святого, и язычники бежали. Конон сожалел, что не принял мученическую смерть за Господа. Через два года он мирно скончался и был похоронен рядом с родителями и женой.

Приметы дня


Фото: iStock/Montypeter

  • Появление мышей в доме или на полях предвещает неурожай.
  • Если солнечно и сухо 18 марта, то яблоки хорошо уродятся.
  • 18 марта без осадков — летом града не будет.
  • Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать пахать.

Что можно делать 18 марта


Фото: iStock/OlgaMiltsova

18 марта стоит вспомнить о тех, кто ушёл из жизни преждевременно, и вознести молитвы за тех, кто пропал, чтобы они вернулись живыми.

В день памяти святого Конона Исаврийского принято идти на примирение. Сделайте первый шаг к восстановлению отношений, извинитесь — и всё наладится.

В этот день начинается процесс подготовки семян к посадке. Также наступает время для подготовки почвы: необходимо перекопать огород и внести удобрения, чтобы к моменту посадки земля была готова принять семена и обеспечить их рост и развитие.

На Конона-огородника можно ухаживать за комнатными растениями. Пересадка и обрезка домашних цветов в этот день благоприятно скажется на их росте.

Что нельзя делать в этот день


  1. Конон-огородник не терпит безделье. Лень и привычка поздно вставать могут привести к проблемам со здоровьем и неудачам в жизни.
  2. В этот день лучше не принимать подарки от незнакомцев. Существует вероятность, что вместе с подарком вы можете получить отрицательную энергию или порчу.
  3. После трапезы не стоит оставлять грязную посуду. Неприбранный обеденный стол может стать причиной материальных убытков и нищеты.
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