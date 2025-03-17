Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю

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В понедельник, 17 марта, в Москве может выпасть от 1 до 3 миллиметров снега. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он уточнил, что к середине дня снег закончится и появятся прояснения. Переменная облачность сохранится и 18–19 марта. При этом в ночное время ожидаются морозы от 5 до 7 градусов, а днем будет 1–3 градуса тепла.
Уже в пятницу в столицу вернется тепло: ожидается до 11 градусов тепла, рассказал Агентству городских новостей «Москва» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
По его словам, снег, выпавший 17 марта, может растаять уже во вторник.
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«Если осадки и будут, то со среды на четверг очень небольшие в виде мокрого снега, поэтому особого прироста снежного покрова не будет. И, учитывая плюсовые температуры, этот снег быстро растает. Выпадет 1–1,5 миллиметра осадков», — приводит Москва 24 слова Шувалова.
Уже в пятницу в столицу вернется тепло: ожидается до 11 градусов тепла, рассказал Агентству городских новостей «Москва» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
«К выходным температура будет постепенно повышаться. В пятницу днем уже тепло — от плюс 6 до плюс 11 градусов. В субботу ночью ожидается до минус 2, а днем — от плюс 5 до плюс 10 градусов, в воскресенье — до плюс 9», — отметил Цыганков.
По его словам, снег, выпавший 17 марта, может растаять уже во вторник.
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Элина Позднякова