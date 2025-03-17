Синоптик Шувалов рассказал, когда Москву покинут холода

Офисный рабочий день у большинства россиян начинается с утра. И зачастую в течение рабочего дня людей начинает клонить в сон, и привычные задачи кажутся невыполнимыми. С чем связана дневная сонливость, и говорит ли она о каких-то проблемах внутри организма?