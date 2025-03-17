Синоптик Шувалов рассказал, когда Москву покинут холода

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Сегодня столицу и область накрыл снегопад. Люди снова надевают теплые шапки и пуховики, а вопрос о приходе весны и тепла как никогда актуален.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что снег и похолодание в Москве и области продлятся до четверга.
В ближайшие дни (вторник и среда) — будет зимняя прохлада: -5, -7 градусов ночью и +3 градуса днем.
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«В четверг уже ожидается повышение температуры и, может быть, обойдется без ночных и утренних морозов. Нулевая температура ночью в четверг, днем +5, +7, в пятницу уже +7, +9 градусов. Хорошая погода для весенних курток», — пояснил синоптик.
В ближайшие дни (вторник и среда) — будет зимняя прохлада: -5, -7 градусов ночью и +3 градуса днем.
«Мартовское солнце все-таки вносит свой вклад. Пока погода вернула нас в зиму, а потом вернет нам весну. Дальше без сюрпризов не обойдется. Можно ожидать еще одну волну похолодания в конце марта, вначале апреля. Зима еще не сказала своего последнего прощального слова», — завершил Шувалов.
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Анастасия Панченко