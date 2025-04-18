В Москве побит погодный рекорд столетней давности

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В Москве был побит погодный рекорд столетней давности, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в 14:00 температура воздуха на станции ВДНХ достигла +21,3 градусов, а прежний рекорд в +21 градус фиксировали в 1920 году.
«Поэтому мы говорим о том, что у нас перекрыт прежний рекорд — более чем столетней давности. Температура уже превысила отметку в +21 °C. Но температура до 15:00—16:00 еще может повышаться, окончательную цифру можно будет узнать после 18:00», — поделилась метеоролог в беседе с RT.Тем временем в Краснодарском и Ставропольском краях, а также Крыме и Брянской области не так давно фиксировали заморозки. Однако управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк заверяет, что угрозы урожаю нет. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт напомнил, что в прошлом году от заморозков пострадало куда большее количество гектаров, что в итоге не привело к катастрофичным последствиям. По его словам, заметное число овощей и фруктов поставляют из других стран — ЕАС и СНГ.
«В прошлом году тоже были заморозки, которые отразились на урожае не только фруктов и овощей, но и зерновых, что сильно снизило валовые сборы. <…> Никакой катастрофы не произошло — и фрукты, и ягоды на прилавках были, какие-то категории подорожали, какие-то нет», — отметил он.Читайте также:
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