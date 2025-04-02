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Что сажать в апреле 2025 года: фруктовые деревья, цветы, злаки и ягоды

Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Вот и наступил апрель — время, когда весна становится настоящей и очевидной. В этом месяце природа начинает оживать, а это значит, что пора приступать к работе в саду. «Радио 1» расскажет, что нужно посадить в открытый грунт и что не забыть посеять в виде рассады.

Что посадить в апреле из фруктов


В середине весны уже можно высаживать фруктовые деревья, которые подарят вам вкусные плоды в будущем.

Фрукты


Фото: iStock/Martin Zaiser

Яблони — одни из самых популярных фруктовых деревьев. В апреле можно сажать как саженцы, так и семена. Для успешной посадки выберите солнечное место с хорошей дренажной системой. Яблони требуют регулярного полива и удобрения в период роста.

Груши также хорошо растут в апреле. Эти деревья предпочитают легкие, хорошо дренированные почвы и солнечные участки. При посадке убедитесь, что расстояние между деревьями составляет не менее 3-4 метров, чтобы они могли развиваться.

Вишни — это еще одно отличное растение для посадки в апреле. Они предпочитают солнечные места и легкие почвы. Лучше всего сажать вишни на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Не забудьте поливать их в период засухи.

Сливы также можно высаживать в апреле. Эти деревья хорошо растут на плодородных, влажных почвах. При выборе места для посадки учитывайте, что сливы нуждаются в солнечном свете и защите от сильных ветров.

Какие цветы посадить в апреле


Фото: iStock/Ludmila Kapustkina

Садоводы с нетерпением ждут возможности украсить свои участки яркими цветами. В этом месяце можно высаживать множество различных растений, которые не только порадуют глаз, но и создадут атмосферу весеннего обновления.

Цветы


Петунии — однолетние цветы, которые радуют своим разнообразием форм и расцветок. Они прекрасно подходят для клумб, балконов и подвесных корзин. В апреле можно высаживать рассаду петуний в открытый грунт, когда температура стабилизируется и риск заморозков минимален. Петунии предпочитают солнечные места и требуют регулярного полива.

Лаватера — неприхотливое растение, которое легко выращивать. Оно образует крупные яркие цветы и хорошо растет на солнечных участках. Лаватеру можно сеять прямо в грунт в апреле или высаживать рассаду. Она отлично подходит для создания живых изгородей и бордюров.

Астры — однолетние цветы, которые начинают цвести в конце лета и радуют своим разнообразием форм и цветов. В апреле можно сеять семена астров в открытый грунт или высаживать рассаду. Эти растения предпочитают солнечные места и хорошо дренированные почвы.

Настурция — это яркое и неприхотливое растение, которое прекрасно подходит для украшения садов и огородов. Она может расти как в открытом грунте, так и в контейнерах. Настурцию можно сеять в апреле, когда температура воздуха стабилизируется. Эти цветы любят солнечные места и требуют умеренного полива.

Циния — еще один яркий однолетник, который отлично смотрится на клумбах и в бордюрах. В апреле можно сеять семена цинии в открытый грунт или высаживать рассаду. Эти цветы предпочитают солнечные участки и хорошо дренированные почвы.

Колокольчики — многолетние цветы, которые радуют глаз своей нежной красотой. Они могут расти в полутени и на солнце, предпочитая влажные, но не переувлажненные почвы. В апреле можно высаживать рассаду колокольчиков или семена прямо в грунт.

Флоксы — это многолетние цветы, которые начинают цвести в конце весны и радуют своим ароматом. Их можно высаживать в апреле, выбирая солнечные или полутенистые участки. Флоксы требуют регулярного полива и удобрения для лучшего роста.

Стоит не забыть посадить на рассаду бархатцы, венидиум, виолу (анютины глазки), георгины однолетние, декоративную капусту, душистый горошек и табак, маттиолу двурогую, целозию.

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Какие злаки посадить в апреле


Фото: iStock/Bowonpat Sakaew

Кроме классических злаковых культур, таких как ячмень, овес, пшеница, просо, в апреле сажают зернобобовые культуры, такие как фасоль, бобы, горох. Они способны выдерживать заморозки до -4 градусов и отлично себя чувствуют на ранних грядках.

Злаки


Кукуруза — теплолюбивая злаковая культура, которая требует достаточного количества солнечного света и тепла для успешного роста. В большинстве регионов кукурузу начинают сажать в конце апреля — начале мая, когда температура почвы достигнет 10-12°C. Однако в южных регионах посев можно начинать уже в апреле.

Подсолнечник также можно начинать сажать в апреле, когда температура почвы достигнет 8-10°C. Важно дождаться, чтобы миновала угроза ночных заморозков.


Какие ягоды посадить в апреле


Фото: iStock/nitrub

Кроме всего, стоит не забывать про ягоды, которые прекрасно укореняются во влажной апрельской земле. Для более раннего урожая огородники в апреле начинают выращивание бахчевых рассадой.

Ягоды


Малина и клубника. Если вы хотите получать ягоды уже в этом сезоне, то в апреле можно высаживать малину и клубнику. Эти культуры предпочитают солнечные участки и плодородные почвы. Для малины лучше выбрать место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы избежать заболеваний.

Дыни. На юге начинают выращивать рассаду с конца марта, в регионах средней полосы — с середины апреля, а на севере — с конца апреля.

Арбузы. В южных регионах к посадке рассады приступают уже в конце марта, в средней полосе — в середине апреля, а на севере — до конца апреля или начала мая.

Какие кустарники и деревья посадить в апреле


Фото: iStock/Akchamczuk

В начале апреля можно сажать деревья и кустарники с открытым корнем, но лучше закончить посадку к середине месяца, так растения лучше приживутся до начала подсыхания земли.

Деревья/Кустарники


  • Смородина. Черная, красная и белая смородина отлично приживаются и начинают активно расти в апреле.
  • Малина. В это время можно высаживать как корневые саженцы, так и рассаду.
  • Крыжовник. Этот кустарник также хорошо переносит весеннюю посадку.
  • Жимолость. Ранние сорта жимолости можно сажать в апреле, чтобы получить вкусные ягоды.
  • Лавровишня. Этот декоративный кустарник прекрасно приживается в апреле.
  • Спирея. Многие виды спиреи можно высаживать в это время, они быстро укореняются и радуют цветением.

Для посадки в апреле подходят хвойные растения. Весенняя посадка рекомендована для всех видов хвойных, адаптированных для средней полосы: туя восточная, туя западная, пихта корейская, канадская ель, горная сосна, ель обыкновенная, кипарисовик, канадский тис.

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Иосифу Пригожину присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни
02 апреля 2025, 12:57

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм, @iosifprigozhin)

Глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чеченской Республики. Об этом говорится в соответствующем указе.
По информации РИА Новости, звание Пригожину присвоено за личные заслуги в развитии российской культуры и искусства, творческую деятельность, которая получила широкую известность и общественное признание.

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#пригожин
#чечня
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Baza: в Москве задержали женщину, называющую себя «праправнучкой Николая II»
02 апреля 2025, 12:45

Светлана Вислобокова (Фото: Телеграм, @vislobokova)

Светлану Вислобокову, которая называет себя «праправнучкой Николая II», задержали в столице. Её подозревают в разжигании ненависти и вражды по отношению к евреям и иудеям, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, 52-летняя женщина представляется как историк, профессор, русский интеллектуальный лидер для глобальной политики, универсальный процессуальный лидер и праправнучка Николая II. По её словам, у неё есть множество других титулов и званий и даже справка, что она психически здорова и не употребляет наркотики. Светлана ведёт телеграм-канал, в котором делится своим мнением о российской власти, евреях и мировой геополитики.

Как пишет Baza, именно за посты, опубликованные на этом канале, женщина и была задержана. По версии следствия, с августа 2023 года в своём телеграмм-канале Вислобокова призывала совершать насилие над евреями и иудеями и теми, кто их поддерживает. В публикациях она называла видных деятелей российской политики, спорта и культуры «крысами Израиля» и «жидами», требовала отобрать у них имущество и лишить регалий.

За эти посты 31 марта 2025 года в отношении женщины возбуждены уголовные дела по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». В ближайшее время Вислобоковой будет избрано наказание.

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#уголовное дело
#израиль
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«Прыжки кенгуру»: Милонов назвал смену Касаткиной спортивного гражданства проституцией
Милонов сравнил с проституцией смену Касаткиной спортивного гражданства
02 апреля 2025, 12:30

Виталий Милонов (Фото: ВКонтакте @milonov)

Вторая ракетка России Дарья Касаткина решила сменить спортивное гражданство и отныне будет представлять теннисное сообщество Австралии, которую она уже назвала своей «новой родиной». Депутат Государственной думы Виталий Милонов со свойственной ему категоричностью назвал эти действия спортсменки проституцией.
В беседе с корреспондентом издания NEWS.ru он отметил необходимость соблюдать в данном случае «корректность в определениях». Уже из следующей фразы парламентария стало понятно, что под корректностью он имел ввиду вовсе не вежливость, а скорее правильность.

«Смена спортивного гражданства — это проституция. Я к проституции плохо отношусь, к отсутствию совести тоже», — сказал Милонов.

Он также добавил, что считает простыми и довольно неуклюжими отговорками «фразочки» о сложившейся ситуации, безвыходном положении и разных обстоятельствах. Депутат подчеркнул, что на панель женщины тоже часто шли от «безысходности».

«Русской спортсменки Касаткиной больше нет. Пусть там попрыгает со своими кенгуру. Да и прыгать-то с ракеткой недолго ей осталось. А потом кому она там будет нужна?» — задал риторический вопрос Милонов.

Но и здесь, в России, Касаткину никто уже ждать не будет, заключил депутат.

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Милонову пришлось извиняться

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#проституция
#женщины
#депутат
#виталий милонов
#теннис
#гражданство
#австралия
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Суд обязал актёра Панина* погасить задолженность умершей матери
02 апреля 2025, 12:00

Алексей Панин* (Фото: Инстаграм** @alexeypaninn)

Мама сбежавшего из России актёра и скандалиста Алексея Панина* Татьяна Власова скончалась в 2021 году в разгар пандемии. У неё остались непогашенные кредитные обязательства, с которыми теперь предстоит разбираться её сыну.
Долг составляет чуть менее 170 тысяч рублей, плюс около шести тысяч накопившихся процентов по кредиту, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Понятно, что кредитная организация обратилась в судебную инстанцию после того, как не смогла взыскать задолженность с уже умершей клиентки. По закону возмещать её обязан наследник — Алексей Панин*. От выплаты процентов российский суд актёра-иноагента освободил.

У самого Панина* в России также осталось немало долгов. Общая их сумма составляет более 411 тысяч рублей. Также 3 февраля 2025 года ему был выписан исполнительный лист, из которого следует, что задолженность по исполнительным документам составляет 2355, к которым добавлена ещё тысяча рублей исполнительского сбора.

Напомним, в настоящее время артист и беглец проживает в США.

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* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и признан иноагентом
** Запрещённая в России социальная сеть
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#выплаты
#документы
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#актёр
#долги
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«Ненавижу всю её алчную семейку!»: Сестра Бишимбаева продолжает очернять убитую Салтанат и её родных
Сестра Бишимбаева заявила, что ненавидит семью убитой Салтанат
02 апреля 2025, 11:53

Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангелды (слева) выступает на марше против насилия (Фото: РИА Новости/Ертай Сарбасов)

Сестра осуждённого Куандыка Бишимбаева Аружан продолжает негативно отзываться о Салтанат Нукеновой и её семье. Напомним, что бывший министр экономики Казахстана убил свою избранницу в собственном ресторане в центре Астаны в ноябре 2023 года. В прошлом году Куандыка приговорили к 24 годам тюремного заключения.
«Ненавижу её и всю её алчную семейку!» — написала Аружан Бишимбаева под опубликованной ею фотографией Салтанат.
Сестра экс-чиновника уверена, что Нукенова сама довела Куандыка, который её якобы очень любил.
«<…> умышленное убийство с особой жестокостью, в котором его обвинили, у меня вызывает гнев и ярость, потому что этого не было, это не доказано. Ещё большее возмущение у меня вызывает лицемерие, с которым из неё сделали святую», — заявила Аружан.
Помимо всего прочего, Бишимбаева бросилась с упрёками на брата Салтанат Айтбека, его родителей, адвокатов, судью, которая вела нашумевший процесс, судмедэксперта и бывшую супругу Куандыка Назым Кахарман за то, что та стала на стороны родных жертвы.

Пользователи соцсети в шоке от такого поведения сестры осуждённого экс-чиновника. Они считают, что ей в этой ситуации стоило бы промолчать.
«Брат убил человека, о чём еще может идти речь?!»; «Вы все очерняете брата, судью и так далее, а в действительности он совершил грех, этому нет оправдания. Никто не имеет права забирать чью-то жизнь!» — возмущённо пишут пользователи.

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Стало известно о долгах террористки Дарьи Треповой*

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*Внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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