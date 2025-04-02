Что сажать в апреле 2025 года: фруктовые деревья, цветы, злаки и ягоды

Фото: iStock/Михаил Руденко
Вот и наступил апрель — время, когда весна становится настоящей и очевидной. В этом месяце природа начинает оживать, а это значит, что пора приступать к работе в саду. «Радио 1» расскажет, что нужно посадить в открытый грунт и что не забыть посеять в виде рассады.
Что посадить в апреле из фруктов
В середине весны уже можно высаживать фруктовые деревья, которые подарят вам вкусные плоды в будущем.
Фрукты
Фото: iStock/Martin Zaiser
Яблони — одни из самых популярных фруктовых деревьев. В апреле можно сажать как саженцы, так и семена. Для успешной посадки выберите солнечное место с хорошей дренажной системой. Яблони требуют регулярного полива и удобрения в период роста.
Груши также хорошо растут в апреле. Эти деревья предпочитают легкие, хорошо дренированные почвы и солнечные участки. При посадке убедитесь, что расстояние между деревьями составляет не менее 3-4 метров, чтобы они могли развиваться.
Вишни — это еще одно отличное растение для посадки в апреле. Они предпочитают солнечные места и легкие почвы. Лучше всего сажать вишни на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Не забудьте поливать их в период засухи.
Сливы также можно высаживать в апреле. Эти деревья хорошо растут на плодородных, влажных почвах. При выборе места для посадки учитывайте, что сливы нуждаются в солнечном свете и защите от сильных ветров.
Какие цветы посадить в апреле
Фото: iStock/Ludmila Kapustkina
Садоводы с нетерпением ждут возможности украсить свои участки яркими цветами. В этом месяце можно высаживать множество различных растений, которые не только порадуют глаз, но и создадут атмосферу весеннего обновления.
Цветы
Петунии — однолетние цветы, которые радуют своим разнообразием форм и расцветок. Они прекрасно подходят для клумб, балконов и подвесных корзин. В апреле можно высаживать рассаду петуний в открытый грунт, когда температура стабилизируется и риск заморозков минимален. Петунии предпочитают солнечные места и требуют регулярного полива.
Лаватера — неприхотливое растение, которое легко выращивать. Оно образует крупные яркие цветы и хорошо растет на солнечных участках. Лаватеру можно сеять прямо в грунт в апреле или высаживать рассаду. Она отлично подходит для создания живых изгородей и бордюров.
Астры — однолетние цветы, которые начинают цвести в конце лета и радуют своим разнообразием форм и цветов. В апреле можно сеять семена астров в открытый грунт или высаживать рассаду. Эти растения предпочитают солнечные места и хорошо дренированные почвы.
Настурция — это яркое и неприхотливое растение, которое прекрасно подходит для украшения садов и огородов. Она может расти как в открытом грунте, так и в контейнерах. Настурцию можно сеять в апреле, когда температура воздуха стабилизируется. Эти цветы любят солнечные места и требуют умеренного полива.
Циния — еще один яркий однолетник, который отлично смотрится на клумбах и в бордюрах. В апреле можно сеять семена цинии в открытый грунт или высаживать рассаду. Эти цветы предпочитают солнечные участки и хорошо дренированные почвы.
Колокольчики — многолетние цветы, которые радуют глаз своей нежной красотой. Они могут расти в полутени и на солнце, предпочитая влажные, но не переувлажненные почвы. В апреле можно высаживать рассаду колокольчиков или семена прямо в грунт.
Флоксы — это многолетние цветы, которые начинают цвести в конце весны и радуют своим ароматом. Их можно высаживать в апреле, выбирая солнечные или полутенистые участки. Флоксы требуют регулярного полива и удобрения для лучшего роста.
Стоит не забыть посадить на рассаду бархатцы, венидиум, виолу (анютины глазки), георгины однолетние, декоративную капусту, душистый горошек и табак, маттиолу двурогую, целозию.
«Можно загорать»: Синоптик рассказал о погоде на ближайшую неделю в Москве
Какие злаки посадить в апреле
Фото: iStock/Bowonpat Sakaew
Кроме классических злаковых культур, таких как ячмень, овес, пшеница, просо, в апреле сажают зернобобовые культуры, такие как фасоль, бобы, горох. Они способны выдерживать заморозки до -4 градусов и отлично себя чувствуют на ранних грядках.
Злаки
Кукуруза — теплолюбивая злаковая культура, которая требует достаточного количества солнечного света и тепла для успешного роста. В большинстве регионов кукурузу начинают сажать в конце апреля — начале мая, когда температура почвы достигнет 10-12°C. Однако в южных регионах посев можно начинать уже в апреле.
Подсолнечник также можно начинать сажать в апреле, когда температура почвы достигнет 8-10°C. Важно дождаться, чтобы миновала угроза ночных заморозков.
Какие ягоды посадить в апреле
Фото: iStock/nitrub
Кроме всего, стоит не забывать про ягоды, которые прекрасно укореняются во влажной апрельской земле. Для более раннего урожая огородники в апреле начинают выращивание бахчевых рассадой.
Ягоды
Малина и клубника. Если вы хотите получать ягоды уже в этом сезоне, то в апреле можно высаживать малину и клубнику. Эти культуры предпочитают солнечные участки и плодородные почвы. Для малины лучше выбрать место с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы избежать заболеваний.
Дыни. На юге начинают выращивать рассаду с конца марта, в регионах средней полосы — с середины апреля, а на севере — с конца апреля.
Арбузы. В южных регионах к посадке рассады приступают уже в конце марта, в средней полосе — в середине апреля, а на севере — до конца апреля или начала мая.
Какие кустарники и деревья посадить в апреле
Фото: iStock/Akchamczuk
В начале апреля можно сажать деревья и кустарники с открытым корнем, но лучше закончить посадку к середине месяца, так растения лучше приживутся до начала подсыхания земли.
Деревья/Кустарники
- Смородина. Черная, красная и белая смородина отлично приживаются и начинают активно расти в апреле.
- Малина. В это время можно высаживать как корневые саженцы, так и рассаду.
- Крыжовник. Этот кустарник также хорошо переносит весеннюю посадку.
- Жимолость. Ранние сорта жимолости можно сажать в апреле, чтобы получить вкусные ягоды.
- Лавровишня. Этот декоративный кустарник прекрасно приживается в апреле.
- Спирея. Многие виды спиреи можно высаживать в это время, они быстро укореняются и радуют цветением.
Для посадки в апреле подходят хвойные растения. Весенняя посадка рекомендована для всех видов хвойных, адаптированных для средней полосы: туя восточная, туя западная, пихта корейская, канадская ель, горная сосна, ель обыкновенная, кипарисовик, канадский тис.
Читайте также:
Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели
Лунный посевной календарь на апрель 2025: что и как сажать садоводу и огороднику во втором месяце весны
В России появился новый вирус, вызывающий кашель с кровью
Елена Генералова