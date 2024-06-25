Синоптик рассказал, какой погоды ожидать в Москве до конца июня

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Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде в столице на ближайшую неделю, передает RT.
Синоптик сообщил, что в июне в Москве выпало более чем вдвое осадков больше нормы. Однако в оставшийся месяц жителей столицы ожидает теплая сухая погода, но есть вероятность небольших дождей во вторник и среду.
Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что июль порадует жителей Москвы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней.
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«Ветер у нас всё ещё в северном направлении — северный, северо-западный, 11 м/с. В среду-четверг до 15 м/с порывы. А в выходные 3—8 м/с. Температуры ночные свежие и, в принципе, соответствуют норме. В пределах +11...+13 °С. И только 1 июля потеплее, до +15...+20 °С. А дневная температура в пределах +22...+24 °С. В воскресенье предварительно +26...+31 °С», — заключил синоптик.
Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что июль порадует жителей Москвы теплой погодой и меньшим количеством дождливых дней.
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Олег Дикий