Удар молнии разрушил взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сиднея

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Впечатляющая демонстрация силы стихии произошла в аэропорту Сиднея, где удар молнии разрушил взлетно-посадочную полосу, сообщает австралийский канал 9news.
В результате грозовой бури, охватившей регион, мощный удар молнии пробил дыру в покрытии полосы, вынудив временно закрыть основную часть авиагавани. Хотя ремонтные работы были проведены оперативно, за считанные минуты, задержки рейсов составили в среднем час, что стало неизбежным следствием чрезвычайной ситуации.
Это лишь одно из множества происшествий во время бури, которая обрушилась на город. Согласно данным, более 75 тысяч ударов молнии зафиксировано в Сиднее и его окрестностях. Одним из инцидентов стал удар молнии в дерево неподалеку от Королевского ботанического сада, под которым находились четыре человека. Они получили травмы и были госпитализированы.
Этот случай подчеркивает непредсказуемость и мощь природы, которая, несмотря на современные технологии, иногда дает о себе знать с невероятной силой. Стихия требует бдительности и готовности к быстрым реакциям, чтобы минимизировать ее последствия.
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Это лишь одно из множества происшествий во время бури, которая обрушилась на город. Согласно данным, более 75 тысяч ударов молнии зафиксировано в Сиднее и его окрестностях. Одним из инцидентов стал удар молнии в дерево неподалеку от Королевского ботанического сада, под которым находились четыре человека. Они получили травмы и были госпитализированы.
Этот случай подчеркивает непредсказуемость и мощь природы, которая, несмотря на современные технологии, иногда дает о себе знать с невероятной силой. Стихия требует бдительности и готовности к быстрым реакциям, чтобы минимизировать ее последствия.
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Маруняк Сергей Дмитриевич