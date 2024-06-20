В Подмосковье шквалистый ветер повалил на дороги более 380 деревьев и 11 столбов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области из-за непогоды на дороги упало более 380 деревьев и 11 столбов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Продолжаем ликвидировать последствия стихии. В работах задействовали 950 человек и 450 единиц спецтехники. Для оперативности дополнительно привлекли сотрудников коммерческих предприятий», – говорится в сообщении.В министерстве призвали водителей и пешеходов быть внимательнее на улицах, не парковать автомобили и не стоять возле деревьев и шатких конструкций.
Как ранее сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, в Московской области из-за непогоды пострадал один человек, погибших нет.
Днём в четверг в столице и Подмосковье прошли ливни с грозами и шквалистым ветром с порывами до 23 м/с, из нескольких районов поступали сообщения об образовании смерчей.
Читайте также:
В Московской области из-за непогоды пострадал один человек
На севере Москвы дерево насмерть придавило мужчину
Последствия непогоды на дорогах Подмосковья устраняют более 200 бригад
Лора Луганская