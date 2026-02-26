Достижения.рф

Синоптик рассказал, когда Москву накроет ледяной дождь

Фото: iStock/Dima Berlin

В конце рабочей недели москвичей накроет ледяной дождь. Своим прогнозом с RT поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.



По словам специалиста, в пятницу, 27 февраля, столицу ожидает ледяной дождь. В выходные, 28 февраля и 1 марта, к дождю присоединится мокрый снег.

Предстоящие выходные будут характеризоваться оттепельной погодой, отметил синоптик. Температура днем будет колебаться в пределах плюс 1-3 градусов, а ночью не опустится ниже нуля.

Потепление продолжится и на первых числах марта, но вскоре сменится новой волной холода. Шувалов предупредил, что в течение месяца в Москву вернутся морозы до минус 10 градусов.

Екатерина Коршунова

