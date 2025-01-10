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Синоптик рассказал, когда ожидать наступления весны в Москве

Синоптик Ильин: основное весеннее потепление в Москве начнется с середины марта
Фото: iStock/ValerijaP

Фото: iStock/ValerijaP

Основное весеннее потепление в Москве начнется только с середины марта. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в начале месяца температура все еще не будет сильно отличаться от февральской.
«Если в начале марта еще можно будет ждать снегов и морозов, то уже после 20-х чисел прогнозируется резкое повышение температур. В отдельные дни воздух может прогреться до плюс 2–7 градусов», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Синоптик также подчеркнул, что обещанные морозы постоянно сдвигаются и прогноз можно дать только приблизительно из-за очень мягкой зимы и аномального тепла.



Однако не по всей России зиму можно назвать такой же мягкой, как в столице. К примеру, в Кузбассе, как сообщает «Сiбдепо», ожидаются обычные сибирские морозы — до -28 градусов Цельсия, а в ближайшую ночь — сильная метель, гололедица, снежные заносы и низкая видимость.
«Морозы продержатся несколько дней в начале недели и вернутся ближе к Крещению. Но это будут не аномальные, а обычные сибирские морозы — до -28 градусов Цельсия по ночам и где-то -10…-15 днём», — отмечает издание.
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Разработчик видеоигр Сахнов предостерёг от их полного запрета в России
10 января 2025, 18:16

Фото: iStock / scyther5

Госдума может принять решение о защите несовершеннолетних от деструктивного контента, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутатам поступают обращения о том, что во многих современных видеоиграх встречаются сюжеты, содержащие агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.
К видеоиграм в последние годы значительно усилилось внимание со стороны государства. Президент высказывал много предложений по развитию видеоигровой индустрии в России, напомнил «Радио 1» преподаватель ВШЭ и РАНХиГС, основатель компании Vengeance Games LLC Константин Сахнов.
«Именно поэтому разработчики игр обращают внимание на предложения Госдумы, так как они во многом противоречат тем заявлениям, которые делал Владимир Путин. Игры для России – очень важный сегмент. Он приносит налоги в государственную казну, но это ещё и инструмент мягкого влияния. Через игры собственная культура происходит распространяется в других государствах. Например, США и Пентагон давно спонсируют различные проекты типа Call of Duty, Польша спонсирует «Ведьмака» и так далее. Президент говорил, что это хорошая инициатива. Мы тоже должны продвигать российскую культуру через игры. Было бы здорово, чтобы Госдума пересмотрела свои законопроекты и внимательно изучила, насколько игровая индустрия для нас важна», – отметил эксперт.
По словам Сахнова, игры с элементами насилия, наоборот, – ключевой фактор снижения насилия в обществе. На эту тему существует множество исследований.
«Мнения о том, что агрессивные игры провоцируют насилие, бытовали в 80-х и 90-х годах ХХ века, но все эти исследования опровергли. И современные исследования 2000-х, 2010-х, 2020-х годов показывают, что игры значительно снижают насилие в обществе. Проще говоря, парни лучше виртуально друг с другом постреляются, чем выйдут за гаражи и побьют друг друга», – привёл пример собеседник «Радио 1».
Однако существует и проблема злоупотреблении играми. Есть люди с психологическими отклонениями, и это вопрос уже не к играм, а, скорее, к их психологическому состоянию.
«Существуют люди, подверженные зависимостям, и они гораздо больше увлекаются азартными играми. Этот тоже нельзя упускать. Если, например, подросток проводит сутки за видеоиграми, нужно смотреть, что у него в семье и в школе. Может, у него какая-то неблагополучная ситуация, и этот он нуждается в помощи и поддержке. Нормальный человек использует игры как отдых и развлечение, но развлекаться по 10 часов в день – это странно», – добавил Сахнов.
Основной контингент потребителей игр – не подростки и не дети, обратил внимание преподаватель. Это взрослые люди, в основном старше 35 лет, которые играют в игры и платят за них, чтобы отдохнуть и развлечься.
«Компьютерные игры крайне нужны России, их нужно всячески поддерживать, но при этом держать руку на пульсе, контролировать, продвигать нашу культуру. Полностью запретить компьютерные игры – очень опасная инициатива. Она приведёт к тому, что огромное количество игр будет пиратским способом попадать в Россию, в том числе игры, которые не хотелось бы здесь видеть. Например, у нас есть закон об иноагентах, который касается различных НКО, спонсируемых другими странами, с целью деструктивной деятельности в России. Логично ввести аналогичный закон, который позволил бы точечно блокировать игры, нацеленные против России», – предложил специалист.
Он уверен, что 99% игровых продуктов – либо позитивные, либо просто развлекательные, без какой-либо дополнительной коннотации. Поэтому полный запрет всех игр – очень опасная для России тенденция.

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#россия
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На маршруты Мострансавто в Пушкинском округе вышли пять новых ЛиАЗов
10 января 2025, 17:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Пять новых автобусов ЛиАЗ 5292вышли в Пушкинском округе на маршруты компании «Мострансавто», эти автобусы рассчитаны на 100 пассажиров, при этом число посадочных мест в них увеличено с 32 до 41, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«По два новых автобуса вышли на маршруты №40 («станция Пушкино — станция Щёлково») и №451 («Пушкино — метро ВДНХ) и один — на маршрут №316, связывающий микрорайон Детская в Ивантеевке с автостанцией ВДНХ в Москве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в новых автобусах мягкие эргономичные кресла с удобными подлокотниками, высокой спинкой, откидными столиками и сетчатыми карманами. Каждое кресло снабжено ремнём безопасности. В салоне есть багажные полки, а также электронные рейсоуказатели, система климат-контроля и USB-розетки для зарядки гаджетов.

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#минтранс мо
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#мострансавто
#общественный транспорт
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За новогодние праздники освещение вернули в 170 подмосковных подъездов
10 января 2025, 17:21

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В период новогодних праздников коммунальщики восстановили освещение в подъездах 170 многоквартирных домов Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Зима – тёмное время года, поэтому наличие света особенно важно для безопасности жильцов. Исправное освещение в подъезде и в доме – один из главных факторов комфортной жизни. Управляющая компания обязана вовремя менять перегоревшие осветительные приборы. За новогодние праздники коммунальщики восстановили освещение в 170 подъездах подмосковных МКД», – отметили в ведомстве.
Отработку задач контролировали инспекторы областного Минчистоты. Как напомнили в ведомстве жителям Подмосковья, если в подъезде перегорела лампочка, нужно отправить заявку в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО. Управляющая организация должна восстановить освещение в течение суток.

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#московская область
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В Подмосковье уменьшилось число ДТП
10 января 2025, 16:49

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Количество дорожно-транспортных происшествий в Московской области в 2024 году стало меньше на два процента по сравнению с показателями предыдущего года, снизилось и число пострадавших и погибших в авариях, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего в 2024 году на дорогах Подмосковья зафиксировано 3 тысячи 879 ДТП — это на 2% меньше, чем в 2023 году. Травмы разной степени тяжести в дорожных авариях получили 4 тысячи 373 человека, погибли 647 человек — на 3% меньше, чем в 2023 году», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что снизилось число таких ДТП, как наезд на пешеходов, стоящие машины и препятствия, также стало меньше столкновений движущихся машин. Алексей Гержик подчеркнул, что, несмотря на сокращение числа таких происшествий, именно эти виды аварий остаются наиболее частыми. При этом в 2024 году стало больше наездов на животных, опрокидываний машин и аварий с участием самокатов.

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#минтранс мо
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#подмосковье
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Подмосковные ветеринары посоветовали чистить питомцам зубы 2-3 раза в неделю
10 января 2025, 16:45

Фото: iStock / Sladic

Здоровые зубы у животных невозможны без регулярной гигиены полости рта в домашних условиях и посещения стоматолога. При отсутствии ухода у питомцев из-за остатков пищи может образоваться зубной камень, что вызывает воспаление дёсен и другие заболевания, сообщили в Государственной ветеринарной службе Московской области.
«Владельцам следует чистить зубы животного 2-3 раза в неделю с самого раннего возраста. Это приучит любимца к регулярной процедуре. Для этого необходимо использовать специальные зубные щётки, которые не травмируют десны, и пасты. В качестве профилактики можно давать питомцу лакомства для механического удаления налёта и массажа дёсен», – отметили подмосковные ветеринары.
Усиленное слюноотделение, запах из рта, наличие темного налёта, покраснения или воспаления, а также выпадение зубов – повод обратиться к специалисту.

В Подмосковье в государственных учреждениях ветеринарии принимают в том числе стоматологи. Показывать питомца специалисту для профилактического осмотра рекомендуется не реже раза в год. При необходимости доступны ультразвуковая чистка и удаление зубов, санация ротовой полости.

Узнать адрес ближайшей клиники и уточнить часы приёма можно по единому телефону 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00. Записаться на приём также можно на региональном портале госуслуг.

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#московская область
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В Подмосковье 11 и 12 января проведут акции по сбору вторсырья
10 января 2025, 16:20

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Экологические акции по сбору вторсырья на переработку проведут волонтёры в ближайшие выходные — 11 и 12 января — в четырёх городских округах Московской области, принять участие в акциях могут все желающие, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе акций на переработку будет принимать пластик, макулатуру, металл и стекло. Все отходы должны быть чистыми и сухими. Приглашаются также добровольцы, которые помогут с сортировкой и погрузкой собранного вторсырья», — говорится в сообщении.
В субботу, 11 января, акции будут проходить в Химках по адресу: улица Германа Титова, дом №14/1 с 12:00 до 13:00, а также в Домодедове возле гипермаркета «Лента» на улице Кирова (строение №28) с 10:00 до 10:20 и на парковке у ТЦ «Форус» (улица Гагарина, дом №37) с 10:30 до 10:40.

12 января сбор вторсырья будет проходить в Химках на улице Германа Титова, дом №14/1 с 12:00 до 13:00, в Мытищах по адресу: улица Мира, дом №32 корпус 2 с 12:00 до 14:00 и в Долгопрудном на улице Набережная, дом №35 с 12:00 до 13:30.

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#раздельный сбор мусора
#вторсырьё
#экологическая акция
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#подмосковье
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В Подмосковье обяжут нотариально заверять договоры дарения недвижимости
10 января 2025, 15:38

Фото: iStock / CHARTCHAI KANTHATHAN

Заключённые между гражданами договоры дарения недвижимого имущества теперь будут подлежать нотариальному заверению. Это положение вступит в силу 13 января, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Взаимодействие нотариата и Росреестра осуществляется в электронном формате, что позволяет жителям региона быстро и комфортно получить государственные услуги. Срок регистрации по нотариальным сделкам составляет 24 часа. Все договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января 2025 года, останутся действительными и не потребуют дополнительного нотариального удостоверения», – пояснили в ведомстве.
По данным подмосковного Минимущества, по итогам прошедшего года около 300 тыс. электронных обращений о государственной регистрации прав на объекты недвижимости в подмосковный Росреестр было представлено нотариусами Московской области и других регионов России.

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#недвижимость
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Жителей Подмосковья позвали на зимний сбор съедобных грибов
10 января 2025, 15:20

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Знающие грибники зимой не теряют времени даром. Они отправляются на поиски грибов, которые приспособились к холодам, сообщили в пресс-службе Министерство экологии и природопользования Московской области.
В подмосковных лесах сейчас можно встретить опёнок зимний, устричную вешенку и дрожалку оранжевую. Все они растут на деревьях и не боятся снега.
«Сбор опёнка зимнего начинается в конце октября и продолжается до весеннего тепла. В холода гриб замерзает, а при потеплении оттаивает и продолжает расти. Он похож на летний опёнок, однако имеет тонкую чёрную бархатистую ножку и слизистую рыжеватую шляпку», – рассказали в ведомстве.
Устричная вешенка тоже начинает плодоносить поздней осенью и продолжает расти до весны. Окраска этого гриба зависит от дерева, на котором он растётю Она может быть светло-серой, дымчатой и кремовой. Молодые вешенки, особенно их шляпки, считаются деликатесом.
«Дрожалка оранжевая – самый необычный из съедобных зимних грибов. Она напоминает жёлтое или рыжее замёрзшее желе. В Европе такой гриб называют «жёлтым мозгом», «маслом троллей» или «маслом ведьмы». Дрожалка любит влагу и мороз, а при жаре высыхает. В китайской медицине этот гриб считается целебным. Он также используется в кулинарии», – отметили в Минэкологии.
Там назвали зимний сбор грибов увлекательным занятием, которое позволяет не только найти вкусные грибы, но и насладиться красотой леса.

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#московская область
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Метро в Королёве: когда построят, МЦД-5 и ближайшие к городу станции
10 января 2025, 15:19

Фото: istockphoto / Dmitry Shchukin

Королёв, известный как «космическая столица России», активно развивается, поэтому вопрос транспортной доступности города становится все более актуальным. Одной из самых волнующих тем для жителей остается строительство метро и запуск Московских центральных диаметров (МЦД). «Радио 1» расскажет, когда в Королёве появится метро, что из себя представляет МЦД-5 и какие будут ближайшие станции метро ​до города.

Когда построят в метро в Королёве


Метро в Королёве появится не раньше 2030 года.

На данный момент планы строительства метро в Королёве находятся на стадии обсуждений. Несмотря на то, что Королёв входит в состав Московской агломерации и его население превышает 220 тысяч человек, полноценное метро пока не включено в приоритеты развития транспортной инфраструктуры.

Однако проект расширения московского метрополитена предусматривает улучшение транспортной доступности ближайших к Королеву районов. В долгосрочной перспективе возможно строительство линии метро, связывающей Королёв с Москвой напрямую, но конкретные сроки пока не определены.

Для жителей города значительную роль сыграет развитие МЦД, который обещает стать альтернативой метро.

Что такое МЦД и когда появится в Королёве


Московские центральные диаметры (МЦД) — это масштабный транспортный проект, объединяющий пригородные электрички и метро. МЦД предоставляет пассажирам возможность быстро и комфортно добираться до Москвы и других городов Подмосковья.

МЦД-5 планируют провести через Королёв, и его запуск ожидается примерно в 2028 году. Новый диаметр соединит города Пушкино, Королёв и Домодедово, протяжённость маршрута составит около 89 км, а на линии будет 39 станций, включая пересадки на метро и другие транспортные направления.

Сейчас ведутся подготовительные работы, но точные сроки начала работы ещё не определены и будут зависеть от темпов строительства.

Фото: istockphoto / Artem Cherednik

Ближайшие станции метро до Королева


Пока метро в самом Королеве нет, ближайшими станциями для жителей города остаются:

  • ВДНХ (Калужско-Рижская линия) — до станции можно добраться на автобусе или маршрутке.
  • Бабушкинская (также Калужско-Рижская линия) — еще одна популярная станция для жителей южных районов Королева.
  • Медведково (Калужско-Рижская линия) — удобна для жителей северной части города.
Пока планы строительства метро остаются лишь обсуждением, запуск МЦД-5 обещает стать важным шагом на пути к интеграции города в московскую транспортную систему

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