Синоптик рассказал, когда ожидать наступления весны в Москве

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Основное весеннее потепление в Москве начнется только с середины марта. Об этом заявил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в начале месяца температура все еще не будет сильно отличаться от февральской.
«Если в начале марта еще можно будет ждать снегов и морозов, то уже после 20-х чисел прогнозируется резкое повышение температур. В отдельные дни воздух может прогреться до плюс 2–7 градусов», — отметил метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».Синоптик также подчеркнул, что обещанные морозы постоянно сдвигаются и прогноз можно дать только приблизительно из-за очень мягкой зимы и аномального тепла.
Однако не по всей России зиму можно назвать такой же мягкой, как в столице. К примеру, в Кузбассе, как сообщает «Сiбдепо», ожидаются обычные сибирские морозы — до -28 градусов Цельсия, а в ближайшую ночь — сильная метель, гололедица, снежные заносы и низкая видимость.
«Морозы продержатся несколько дней в начале недели и вернутся ближе к Крещению. Но это будут не аномальные, а обычные сибирские морозы — до -28 градусов Цельсия по ночам и где-то -10…-15 днём», — отмечает издание.Читайте также:
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