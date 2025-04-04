Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

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Приближаются первые апрельские выходные. Какими они будут?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что температура в Москве и области пойдет на спад.
По его словам, после холодной недели, температура снова вернется к +10, +15 градусам.
Раннее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Сибири и на Урале, отметив, что в регионе ожидается аномальное потепление.
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«В Коломне, Кашире, Серпухове может выпасть до 10−15 сантиметров снега. В Москве до 2−5 сантиметров. Температура пойдёт на спад: в субботу за окном ожидается +5, +7, в воскресенье — около нуля. В понедельник — снег. Во вторник, среду, четверг ночью до -6, -8 градусов по области, а дневная температура слабо положительная. То есть мы вернемся в середину марта», — поделился синоптик.
По его словам, после холодной недели, температура снова вернется к +10, +15 градусам.
Раннее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Сибири и на Урале, отметив, что в регионе ожидается аномальное потепление.
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Анастасия Панченко