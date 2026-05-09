Россиянам напомнили об отличиях солнечного удара от теплового
Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов напомнил об отличиях солнечного удара от теплового. Об этом пишет RT.
Солнечный удар возникает, когда человек долгое время находится под палящим солнцем без головного убора, будь то на пляже, в поле, на рыбалке или в походе. Из-за этого перегреваются ткани головы, что приводит к нарушению работы сосудов и систем терморегуляции. Симптомы включают головную боль, покраснение лица, шум в ушах, тошноту, слабость, ощущение разбитости и горячую кожу, при этом потоотделение сохраняется.
Тепловой удар — более серьёзное и опасное состояние, при котором организм не способен эффективно отводить тепло. Это может произойти не только на солнце, но и в душном помещении, бане, общественном транспорте или при интенсивных физических нагрузках в жару. Температура тела может подняться выше 40°C, что вызывает нарушения в работе мозга, сердца, почек и системы свёртывания крови.
Водовозов отметил, что существует хроническая форма теплового удара, известная как тепловое истощение, которое развивается при длительном воздействии жары, особенно если нет возможности поддерживать комфортную температуру дома или на рабочем месте. Симптомы теплового истощения включают замедление реакций, спутанность сознания, вспышки агрессии, прекращение потоотделения, судороги и потерю сознания. Специалист подчеркнул, что чем дольше сохраняется высокая температура, тем выше риск необратимого повреждения мозга и внутренних органов.
