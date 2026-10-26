Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на последней неделе октября

26 октября 2026, 09:58

Синоптик Колесов: теплая погода в Петербурге продержится до конца октября

Фото: iStock/RAndrey

В Санкт-Петербурге на текущей неделе сохранится относительно теплая погода, однако к ее середине температура воздуха снизится. Если в начале недели показатели будут достигать +13 градусов, то в дальнейшем днем ожидается +10…+11 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов. При этом в городе пройдут небольшие дожди. Об изменении погодных условий сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.





По словам специалиста, которые приводит Петербургский дневник, на погоду в регионе продолжает влиять поступление атмосферных фронтов с запада, приносящих воздушные массы из Атлантики. Вместе с тем атмосферное давление повышается благодаря восстановлению антициклона над европейской территорией России. Это ограничит интенсивность осадков, поэтому существенных дождей в ближайшие дни не ожидается.





«Атлантика продолжает поставлять нам с западными воздушными потоками атмосферные фронты, но атмосферное давление в нашем регионе растёт, так как антициклон над ЕТР вновь решил возрождаться. В связи с этим дожди на атмосферных фронтах, которые приходят к нам с запада будут небольшими. Сегодня вечером, в ночь на вторник, затем 29 и 30 октября осадки будут наблюдаться», — написал Колесов.

«Картина такая: циклон MANJA стоит на месте, а антициклон GERHARD, который и был у нас на прошлой неделе, решил опять нас навестить», — добавил Колесов.