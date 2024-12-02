В Москве ожидаются морозы

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В ночь на четверг, 5 декабря, температура воздуха в Москве опустится до -8 градусов. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. При этом днем, по его словам, воздух прогреется от -2 до -4.
Он пояснил, что завтра, 3 декабря, ожидают от -1 до +1 ночью и от 0 до +2 днем, а также порывистый ветер до 15 м/с и местами гололедицу. В среду, по информации Цыганкова, температура сильно не изменится, но из-за атмосферного фронта ожидают небольшой снегопад.
Тем временем подобную температуру называют похолоданием далеко не во всей России. К примеру, в Кузбассе, сообщает «Сiбдепо», ждут теплую первую неделю зимы. При этом температура ночью 3 декабря, по данным издания, опустится до -15, а днем до -9 вкупе с небольшим снегопадом.
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«Похолодание ожидается 5 декабря: ночью температура воздуха от минус 4 до минус 6, а по области – до минус 8, днем в Москве – от минус 2 до минус 4, ветер северный. С 6 по 8 декабря примерно такая же погода», — рассказал синоптик в беседе с АГН «Москва».
Тем временем подобную температуру называют похолоданием далеко не во всей России. К примеру, в Кузбассе, сообщает «Сiбдепо», ждут теплую первую неделю зимы. При этом температура ночью 3 декабря, по данным издания, опустится до -15, а днем до -9 вкупе с небольшим снегопадом.
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Данил Пономарев