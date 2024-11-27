Синоптик рассказал, сколько сантиметров снега будет в Москве к выходным

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Последняя неделя ноября пока не пугает жителей Москвы и Подмосковья сильными морозами и метелями. Как долго будут стоять положительные градусы на термометрах и скоро ли ждать снегопада?
Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что в Москве и области ноябрь на два градуса выше нормы.
По его словам, самая холодная ночь будет со среды на четверг — ожидается -2, -4 градуса, а днем 0, +2.
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«Предзимняя теплая погода остается на всю неделю до выходных. Небольшой снег ожидается 28 ноября, мокрый снег — 29 ноября, тогда же будет относительно теплый атмосферный фронт. Выпадет примерно 2-3 см снега, но температура дневная будет 0, +2 градуса. Воскресенье будет без осадков», — сказал он.
По его словам, самая холодная ночь будет со среды на четверг — ожидается -2, -4 градуса, а днем 0, +2.
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Анастасия Бондарева