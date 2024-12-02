Синоптик рассказал о погоде в Центральной России наступившей зимой

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Зимние температуры в центральной части России будут на несколько градусов выше нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
«В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на два-три градуса теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется», – отметил он.
Однако, по данным синоптика, снежный покров во второй половине зимы в столичном регионе будет достигать 30-50 сантиметров, а местами – до полуметра.
Несколько дней назад глава центра прогнозирования погоды «Метео» Александр Шувалов заявил, что в начале декабря погода в Москве будет влажной и однообразной, без сильного снегопада.
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Александр Климов