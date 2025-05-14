Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

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Погода в Москве меняется ежедневно, однако температура воздуха остается холодной.
Начальник ситуационного центра Росгидромета метро Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что сегодняшняя ночь будет последней холодной, а дальше придет тепло.
По его словам, на юго-востоке Москвы температура будет +19, +21, а, возможно, даже +20, +23 градусов.
Ранее россиянам рассказали, что воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до +20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели.
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«В Москве заморозки прекращаются, но будет все равно прохладно — ниже нормы на 7 градусов. С четверга температура войдет в климатическую норму. Она будет в пределах +17, +20 градусов, ночь +5, +9 градусов», — сказал синоптик.
По его словам, на юго-востоке Москвы температура будет +19, +21, а, возможно, даже +20, +23 градусов.
«Ветер будет южный, потому что фронт будет смещаться с юго-запада на север», — заключил эксперт.
Ранее россиянам рассказали, что воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до +20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели.
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Анастасия Панченко