В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбрать овощи и фрукты летом

05 июля 2026, 07:48

Роспотребнадзор: при покупке овощей и фруктов нужно обращать внимание на запах

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Качественные фрукты и овощи имеют характерный вид и запах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.