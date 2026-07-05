В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбрать овощи и фрукты летом
Качественные фрукты и овощи имеют характерный вид и запах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
При выборе овощей, фруктов и ягод важно учитывать их внешний вид, аромат и цвет. Цвет плодов должен быть характерным для вида, они также не должны содержать признаков порчи, гниения или повреждений кожуры. Спелые экземпляры обычно имеют выраженный и приятный запах.
Перед тем как употреблять овощи, фрукты и ягоды, их необходимо тщательно вымыть под проточной водой. Также следует соблюдать правила хранения этих продуктов, включая зелень и ягоды. Рекомендуется приобретать плодоовощную продукцию, включая бахчевые культуры, исключительно в официальных торговых точках, добавили в ведомстве.
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