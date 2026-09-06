Знаменитый петербургский самец нерпы Крошик приплыл к месту своего рождения
Знаменитый петербургский самец ладожской кольчатой нерпы Крошик, который несколько дней назад вернулся в дикую природу, приплыл к месту своего рождения на Ладожском озере. Об этом проинформировал Фонд друзей балтийской нерпы.
Ранее стало известно, что Крошик, десятилетний подопечный Фонда друзей балтийской нерпы и обитатель центра реабилитации, вернулся в естественную среду обитания. Специалисты следят за его перемещениями с помощью спутникового передатчика.
Фонд сообщил, что Крошик целенаправленно и практически без отклонений направился к месту своего рождения, где он когда-то, будучи четырехкилограммовым детенышем с обмороженным животиком, приполз к рыбаку за помощью. Он преодолел около 150 километров за три дня и достиг окрестностей Стороженского маяка. Специалисты были удивлены выбором Крошика для своего первого свободного путешествия и его решительным движением в этом направлении.
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