Знаменитый петербургский самец нерпы Крошик приплыл к месту своего рождения

06 сентября 2026, 11:17

Самец нерпы Крошик приплыл к месту своего рождения на Ладожском озере

Самец нерпы Крошик (Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев)

Знаменитый петербургский самец ладожской кольчатой нерпы Крошик, который несколько дней назад вернулся в дикую природу, приплыл к месту своего рождения на Ладожском озере. Об этом проинформировал Фонд друзей балтийской нерпы.