В Госдуме предложили выделять специальную полку для продуктов с истекающим сроком годности

Чернышов предложил отдельно выделять полку для товара с истекающим сроком годности
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать магазины создавать отдельные полки для товаров с истекающим сроком годности. Соответствующее обращение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, передает РИА Новости.
Чернышов указал на актуальность проблемы случайного приобретения продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа. Это приводит к нерациональным тратам покупателей, сокращению объема потребления качественных продуктов и росту пищевых отходов.
Чернышов предложил размещать товары, срок годности которых истечет в скором времени, отдельно от более свежих продуктов. Например, в левой части полок. При этом рядом должны находиться крупные предупреждающие таблички.
По его мнению, такое «разделение» позволит покупателям делать осознанный выбор при покупке близкого к просрочке товара и стимулирует спрос через систему скидок.
Также ожидается, что инициатива будет способствовать сокращению объемов просроченной продукции.