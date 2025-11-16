В Госдуме предложили выделять специальную полку для продуктов с истекающим сроком годности

16 ноября 2025, 02:20

Чернышов предложил отдельно выделять полку для товара с истекающим сроком годности

Фото: iStock/Prostock-Studio

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать магазины создавать отдельные полки для товаров с истекающим сроком годности. Соответствующее обращение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, передает РИА Новости.





Чернышов указал на актуальность проблемы случайного приобретения продуктов, срок годности которых истекает в ближайшие 24-72 часа. Это приводит к нерациональным тратам покупателей, сокращению объема потребления качественных продуктов и росту пищевых отходов.



