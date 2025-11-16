В МВД рассказали, когда водителю с просроченными правами не грозит штраф

16 ноября 2025, 08:33

МВД: россиян с просроченными правами не оштрафуют, если они не управляли авто

Фото: iStock/SergeiGorin

За истекшее водительское удостоверение в России не оштрафуют, если человек после этого не управлял автомобилем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.