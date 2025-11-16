В МВД рассказали, когда водителю с просроченными правами не грозит штраф
За истекшее водительское удостоверение в России не оштрафуют, если человек после этого не управлял автомобилем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В ведомстве пояснили, что в этом случае оснований для привлечения к ответственности нет.
В 2026 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истёк в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Для их замены необходимо будет предоставить медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством, паспорт, предыдущее водительское удостоверение и чек об оплате государственной пошлины.
Заявление можно подать онлайн через портал Госуслуг, что позволяет выбрать удобное время и получить скидку на госпошлину. Также можно обратиться лично в отделение ГИБДД. Фотографирование и выдача нового удостоверения производятся на месте. Использование недействительных прав повлечёт за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
