Достижения.рф

В МВД рассказали, когда водителю с просроченными правами не грозит штраф

МВД: россиян с просроченными правами не оштрафуют, если они не управляли авто
Фото: iStock/SergeiGorin

За истекшее водительское удостоверение в России не оштрафуют, если человек после этого не управлял автомобилем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.



В ведомстве пояснили, что в этом случае оснований для привлечения к ответственности нет.

В 2026 году станут недействительными водительские удостоверения, срок действия которых истёк в период с 1 января по 31 декабря 2023 года. Для их замены необходимо будет предоставить медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством, паспорт, предыдущее водительское удостоверение и чек об оплате государственной пошлины.

Заявление можно подать онлайн через портал Госуслуг, что позволяет выбрать удобное время и получить скидку на госпошлину. Также можно обратиться лично в отделение ГИБДД. Фотографирование и выдача нового удостоверения производятся на месте. Использование недействительных прав повлечёт за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0