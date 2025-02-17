Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшую неделю

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Началась вторая половина февраля. Говорят, что он будет самым холодным за всю зиму. Так ли это?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что февраль станет самым холодным месяцем текущей зимы.
Во второй половине недели, по его словам, будут менее морозные дни — ожидается повышение температуры.
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«До конца недели температура будет ниже обычной для этого времени года. Самые холодные дни у нас сегодня и завтра, с ночными температурами от -10 до -15 и дневными от -5 до -10 градусов. Затем в среду небольшой снежочек ожидается», — сказал синоптик.
Во второй половине недели, по его словам, будут менее морозные дни — ожидается повышение температуры.
«Ночные температуры порядка -8, -13 градусов, а дневные -2, -6. Это февраль немножко прохладнее прошлогоднего. Но там был холоднее январь», — рассказал Шувалов.
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Анастасия Панченко