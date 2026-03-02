Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе

02 марта 2026, 08:17

Леус: положительные дневные температуры сохранятся в Москве до конца недели

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Положительные дневные температуры сохранятся в Москве до конца недели. Средний фон ожидается на три градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.