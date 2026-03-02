Синоптик рассказал о погоде в Москве на этой неделе
Положительные дневные температуры сохранятся в Москве до конца недели. Средний фон ожидается на три градуса выше нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В своем Telegram-канале он отметил, что в светлое время суток температура воздуха останется положительной, за исключением воскресенья. Синоптик добавил, что рекордов тепла не стоит ожидать. Тем не менее, москвичи могут наслаждаться комфортными температурными условиями в ближайшие дни.
Центр погоды «Фобос» — это российская метеорологическая служба, которая занимается прогнозированием погоды и анализом климатических условий. Организация предоставляет информацию о текущей погоде, краткосрочных и долгосрочных прогнозах, а также предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях.
