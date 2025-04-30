Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских выходных

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Апрель подходит к своему концу. Какая погода ждет Москву и область?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что май начнется с холода.
По словам синоптика, 2 мая погода будет чуть лучше, однако дождь с ветром не прекратятся, а дневная температура будет до +10 градусов, ночью обещают заморозки.
Ранее жительница Перми рассказывала про снежный апокалипсис в городе, когда метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы. Она отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.
Читайте также:
«Снежный апокалипсис»: жительница Перми рассказала о снегопаде века
Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло
«Циклоны и дожди»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках
«Тепло, которое нас радовало две недели, закончилось. Мы уже почувствовали разницу. Заток холода идет с Баренцева моря, поэтому 1 мая будет непогодным. Весь день будет пасмурно, облачно, дождливо и ветрено», — сказал он.
По словам синоптика, 2 мая погода будет чуть лучше, однако дождь с ветром не прекратятся, а дневная температура будет до +10 градусов, ночью обещают заморозки.
«В апреле побаловались теплом, теперь на нормальную погоду выходим», — отметил Цыганков.
Ранее жительница Перми рассказывала про снежный апокалипсис в городе, когда метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы. Она отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.
Читайте также:
«Снежный апокалипсис»: жительница Перми рассказала о снегопаде века
Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло
«Циклоны и дожди»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках
Анастасия Панченко