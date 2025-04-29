«Снежный апокалипсис»: жительница Перми рассказала о снегопаде века

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Из-за сильнейшего снегопада в Перми увеличилось число аварий, весь город погряз в серьёзных пробках. Об этом рассказала местная жительница.
«Вчера был снежный апокалипсис. Пробки 9 баллов даже в 11 вечера, аварии на каждом шагу. Стоимость такси по маршруту, который стоил всегда 200 рублей, была около 700. Чусовской мост стоял около 6 часов, в соцсетях жаловались, что в автобусах едут дети и беременные, в туалет даже не сходить», — поделилась Елена в беседе с «Газетой.Ru».
Она добавила, что метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы, которые утром начали резко таять, и дороги превратились в лужи.
Елена отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.
Теперь же, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в Пермском крае ожидаются дожди.
Синоптик пояснила, что снегопады также прошли в Череповце и Вологде, а вторая часть досталась Пермскому краю.
«Что же касается дальнейшего развития, то эта зона осадков уходит на северо-восток — уходит на север Урала, на Ямал, а в тылу — другая воздушная масса. Она уже не будет связана с сильными осадками, будут дожди, может быть, с мокрым снегом, он не даст прироста высоты снежного покрова», — рассказал Шувалов в интервью RT.
Он добавил, что к 3 и 4 мая дожди дойдут до Пермского края. Днём воздух прогреется до 10 °C, а снег будет стремительно таять.
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