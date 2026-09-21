Офтальмолог предупредила об аллергии при уборке осенней листвы

21 сентября 2026, 09:19

Офтальмолог Козина: уборка опавшей листвы осенью чревата аллергической реакцией

Фото: iStock/Nathan Longwell

Уборка листьев на участке осенью способна спровоцировать раздражение глаз и аллергические симптомы. Врач-офтальмолог Карина Козина объяснила, что опасность связана со спорами плесневых грибов, активно размножающихся во влажной растительной массе.