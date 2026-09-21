Офтальмолог предупредила об аллергии при уборке осенней листвы
Уборка листьев на участке осенью способна спровоцировать раздражение глаз и аллергические симптомы. Врач-офтальмолог Карина Козина объяснила, что опасность связана со спорами плесневых грибов, активно размножающихся во влажной растительной массе.
В беседе с NEWS.ru специалист рассказала, что среди таких грибов часто встречается альтернария. При работе граблями человек поднимает нижние сырые слои листвы, а споры попадают в воздух на уровне лица. В результате могут появиться зуд, покраснение глаз, слезотечение и припухлость век.
Козина отметила, что особенно внимательно к такой работе стоит относиться людям с астмой. Повышенная чувствительность к альтернарии чаще встречается у детей и молодых людей. В группу риска входят дачники, владельцы компостных куч, сотрудники ферм и лесопилок, регулярно контактирующие с растительными отходами.
Для защиты глаз врач посоветовала надевать закрытые очки, поскольку обычные солнцезащитные модели не перекрывают доступ воздуха сбоку и сверху. Дополнительной мерой станет респиратор: аллергены могут проникнуть через нос и вызвать реакцию со стороны глаз. Контактные линзы перед уборкой лучше снять.
Перед сгребанием сухую листву стоит слегка увлажнить водой, чтобы сократить количество пыли и спор в воздухе. После работы следует умыться, вымыть волосы и переодеться. При появлении зуда Козина рекомендует прекратить уборку, приложить к векам прохладный компресс и использовать искусственную слезу.
Если к симптомам присоединились боль, гнойные выделения, ухудшение зрения или светобоязнь, нужно обратиться к врачу. Поводом для консультации станет и отек с зудом, сохраняющийся дольше суток.
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