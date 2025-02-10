Синоптик рассказал о погоде в Москве на всю неделю

Фото: iStock/Arseniy Rogov
Первую половину недели, до среды 12 февраля, дневная температура в Москве будет колебаться от -4 до -6 градусов, а в четверг ожидается небольшое потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, до 13 февраля осадков в столице быть не должно.
«В пятницу, 14 февраля, снова станет на пару градусов холоднее. Ожидается до минус 5–6 градусов днем, ночью — до минус 6–9 градусов. Также в последние дни рабочей недели под влиянием восточной периферии антициклона не исключены небольшие осадки, преимущественно в виде снега», — приводит «Вечерняя Москва» прогноз метеоролога.Однако столь незначительные морозы наблюдаются далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области минувшей ночью температура местами достигала -22 градусов, сообщает «Сiбдепо». В ночь на вторник Кузбасс накроют снегопады, а местами метели.
«Усиление ветра, ночью до 16 м/с, днем до 22 м/с. Ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах могут наблюдаться снежные заносы, гололедица», — приводят в издании сообщение региональной Госавтоинспекции.Читайте также:
Синоптик рассказал о приближающемся к Москве сибирском циклоне
Лаврентьев день 11 февраля: что нужно делать, чтобы привлечь благосклонность высших сил и финансовое благополучие
АН: аномально теплая зима угрожает логистическим цепочкам в Якутии
Данил Пономарев