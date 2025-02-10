Лаврентьев день 11 февраля: что нужно делать, чтобы привлечь благосклонность высших сил и финансовое благополучие

В 2025 году 11 февраля отмечается народный праздник Лаврентьев день. В соответствии с церковным календарём, в этот день верующие православной традиции вспоминают преподобного Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. В этот день также вспоминают о перенесении мощей священномученика Игнатия Богоносца.