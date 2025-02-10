Лаврентьев день 11 февраля: что нужно делать, чтобы привлечь благосклонность высших сил и финансовое благополучие

Фото: iStock/Leonid Ikan
В 2025 году 11 февраля отмечается народный праздник Лаврентьев день. В соответствии с церковным календарём, в этот день верующие православной традиции вспоминают преподобного Лаврентия, затворника Печерского, епископа Туровского. В этот день также вспоминают о перенесении мощей священномученика Игнатия Богоносца.
О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Святитель Лаврентий Туровский, живший в XII веке, был епископом Русской православной церкви. Родился, преподобный Лаврентий предположительно, в Турове или его окрестностях. Мирское имя и сведения о родителях отсутствуют. Согласно легендам, он был выходцем из знатной семьи, возможно, даже из бояр или князей.
Молодой человек, воспитанный в традициях православия, решил посвятить себя служению Богу и принял монашеский постриг. Его нарекли именем Лаврентий. Место, где это произошло, точно не установлено, но, возможно, это был Борисо-Глебский монастырь в Турове.
В 1150 году он отправился в Киев, где стал послушником в Киево-Печерском монастыре. Получив благословение от настоятеля, он удалился в келью, где проводил время в молитвах, преодолевая искушения. Смирение и молитва дали ему дар исцеления болезней и изгнания бесов. За веру и благочестие Киевский митрополит назначил Лаврентия епископом Туровским. После того как в 1184 году Лаврентий Туровский ушёл из жизни, он стал местночтимым святым. Мощи святого погребены в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Фото: iStock/agaltsov
Игнатий Богоносец, по некоторым данным, появился на свет в Антиохии в I веке. Он был уроженцем Сирии. Имя «Богоносец» ему дали из-за того, что, согласно Евангелию, Иисус брал его на руки в младенчестве, или же потому, что он был «носителем божественного духа».
Игнатий, известный как первый значительный христианский автор, не принадлежавший к еврейскому народу, создал семь посланий, адресованных христианским общинам Эфеса, Магнезии, Траллы, Филадельфии, Смирны и Рима. Эти послания были написаны во время его пребывания в Риме под стражей.
В период правления императора Траяна он был взят под стражу и отправлен в Рим, где его ожидала участь быть растерзанным львами на арене. В 108 году его останки были перенесены в Антиохию, а спустя пять столетий они вернулись в Рим, где и находятся в настоящее время в базилике Святого Климента.
Фото: iStock/YuTphotograph
Фото: iStock/Ann_Zhuravleva
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История праздника
Святитель Лаврентий Туровский, живший в XII веке, был епископом Русской православной церкви. Родился, преподобный Лаврентий предположительно, в Турове или его окрестностях. Мирское имя и сведения о родителях отсутствуют. Согласно легендам, он был выходцем из знатной семьи, возможно, даже из бояр или князей.
Молодой человек, воспитанный в традициях православия, решил посвятить себя служению Богу и принял монашеский постриг. Его нарекли именем Лаврентий. Место, где это произошло, точно не установлено, но, возможно, это был Борисо-Глебский монастырь в Турове.
В 1150 году он отправился в Киев, где стал послушником в Киево-Печерском монастыре. Получив благословение от настоятеля, он удалился в келью, где проводил время в молитвах, преодолевая искушения. Смирение и молитва дали ему дар исцеления болезней и изгнания бесов. За веру и благочестие Киевский митрополит назначил Лаврентия епископом Туровским. После того как в 1184 году Лаврентий Туровский ушёл из жизни, он стал местночтимым святым. Мощи святого погребены в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Фото: iStock/agaltsov
Игнатий Богоносец, по некоторым данным, появился на свет в Антиохии в I веке. Он был уроженцем Сирии. Имя «Богоносец» ему дали из-за того, что, согласно Евангелию, Иисус брал его на руки в младенчестве, или же потому, что он был «носителем божественного духа».
Игнатий, известный как первый значительный христианский автор, не принадлежавший к еврейскому народу, создал семь посланий, адресованных христианским общинам Эфеса, Магнезии, Траллы, Филадельфии, Смирны и Рима. Эти послания были написаны во время его пребывания в Риме под стражей.
В период правления императора Траяна он был взят под стражу и отправлен в Рим, где его ожидала участь быть растерзанным львами на арене. В 108 году его останки были перенесены в Антиохию, а спустя пять столетий они вернулись в Рим, где и находятся в настоящее время в базилике Святого Климента.
Приметы на Лаврентьев день
Фото: iStock/YuTphotograph
- Дым коромыслом — к скорой, ранней весне.
- Снежные хлопья становятся крупными — к оттепели.
- В печи плохо разжигается огонь, при этом из трубы идёт дым — признак скорого потепления.
- Холодная погода — к жаркому августу.
- Снежная погода и иней сулят богатый урожай хлеба и дождливое лето.
Что можно делать 11 февраля
- Отправиться в храм и вознести молитвы к небесам. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома. К святому Лаврентию Туровскому обращаются с просьбами об исцелении глазных болезней и общем благополучии.
- Совершать добрые поступки. Оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается, делиться с ними едой и подарками. По поверьям, это помогало привлечь благосклонность высших сил к семье и дому.
- Гладить чёрных кошек, считается, что это принесёт облегчение от грусти и страданий.
- Испечь кулебяку. Пирог с капустной начинкой, съеденный в этот день, считался счастливым.
Фото: iStock/Ann_Zhuravleva
Что нельзя делать в этот день
- Не стоит поднимать с земли потерянные вещи и деньги, это может привести к проблемам в семье.
- Не рекомендуется 11 февраля долго смотреться в зеркало, ведь, согласно поверьям, в этот день в отражении могут усилиться все негативные мысли и слабости человека.
- Не стоит откладывать задачи на потом, необходимо выполнять их сразу. В противном случае, если вы будете медлить, то в будущем вас могут ожидать серьёзные финансовые трудности.
- Незамужним девушкам нельзя садиться на место главы семейства, иначе они навлекут на себя венец безбрачия.
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Елена Генералова