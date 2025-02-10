Синоптик рассказал о приближающемся к Москве сибирском циклоне

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Зима в этом году порадовала москвичей и жителей региона аномально теплой температурой и солнечным светом. Но продержится ли эта легкая природная нега до конца зимы?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что февраль станет самым холодным месяцем этой зимы.
В ближайшие дни, по словам Шувалова, нас ожидают температуры ночью от -6 до -9 градуса, а днем -2, -5.
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«Февраль имеет совершенно другой характер атмосферных процессов. Температурный фон, по-моему, впервые за дней 40−45 опустился ниже климатической нормы. И как показывают прогнозы на декаду на 10 дней вперед, мы впервые оказываемся в области, которая окрашена в холодный синий цвет. То есть отрицательная аномалия температуры: -10, -11 градусов», — сказал синоптик.
В ближайшие дни, по словам Шувалова, нас ожидают температуры ночью от -6 до -9 градуса, а днем -2, -5.
«Но дальше мы, возможно, окажемся на западной периферии сибирского циклона. Постепенно возвращаемся к климатической норме зимы», — пояснил эксперт.
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Анастасия Панченко