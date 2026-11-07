«Давно переписано»: Адвокат раскрыл, как разделят наследство Федосеевой-Шукшиной

07 ноября 2026, 18:41

Адвокат Бенхин: наследство Федосеевой-Шукшиной могут разделить три дочери

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: кадр из шоу «Судьба человека»)

Наследство народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной могут разделить её дочери. Об этом заявил адвокат Александр Бенхин.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что такой сценарий возможен, если актриса не составила завещание или не разделила своё имущество между наследниками заранее.

«У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Я полагаю, что ещё при жизни там всё, скорее всего, уже давно было переписано на дочек, но если нет, то далее распределение имущества руководствуется завещанием. Если и его нет, то вступит в силу закон о наследниках первой очереди: её детях. Мужа у неё нет. Но, повторюсь, при жизни, скорее всего, она могла всё распределить, потому что она очень тяжело болела последние годы и была уже совсем пожилая», — пояснил адвокат.