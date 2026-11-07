В Иркутске умер 130-летний лев

07 ноября 2026, 19:13

В Иркутске умер лев Гоша, ему было 130 лет

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Лев по кличке Гоша, которого многие жители Иркутска помнят еще маленьким львенком, скончался в Иркутском зоопарке на 22-м году жизни. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсетях.





По человеческим меркам, возраст Гоши соответствовал примерно 130 годам. Как уточняется, причиной смерти стало естественное старение.



Гоша попал в Иркутский зоопарк в 2006 году тяжело больным львенком. Его привезли на лечение, однако в итоге он остался в заведении на всю жизнь.





«Гоша прожил необычайно долгую для льва жизнь», — говорится в сообщении.