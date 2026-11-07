В Иркутске умер 130-летний лев
В Иркутске умер лев Гоша, ему было 130 лет
Лев по кличке Гоша, которого многие жители Иркутска помнят еще маленьким львенком, скончался в Иркутском зоопарке на 22-м году жизни. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсетях.
По человеческим меркам, возраст Гоши соответствовал примерно 130 годам. Как уточняется, причиной смерти стало естественное старение.
Гоша попал в Иркутский зоопарк в 2006 году тяжело больным львенком. Его привезли на лечение, однако в итоге он остался в заведении на всю жизнь.
«Гоша прожил необычайно долгую для льва жизнь», — говорится в сообщении.
В зоопарке отметили, что самцы львов в неволе даже при самых благоприятных условиях живут не более 17 лет, а в природе — около восьми лет. По данным учреждения, жизнь Гоши не раз спасали мастерство ветеринаров, современные препараты, забота сотрудников зоопарка и его собственная жажда жизни.