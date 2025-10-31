Из-за мощных ливней в Нью-Йорке погибли два человека
Мощные ливни обрушились на город Нью-Йорк, вызвав затопление улиц и метро. Из-за стихии без света остались около одной с половиной тысячи жителей города.
Как сообщает Telegram-канал Shot, из-за ливня погибли два человека. Одного из них нашли в подвале собственного дома, куда спустился, чтобы спасти собаку.
Сильный дождь прошёл буквально за двадцать минут, в результате чего многие жители оказались буквально в воде на улицах. Десятки домов остались подтоплены, движение в городе значительно затруднено.
Читайте также: