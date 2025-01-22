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Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

Синоптик Ильин: в Москве в выходные ожидается аномальное потепление
Фото: iStock/ValerijaP

Фото: iStock/ValerijaP

В Москве в выходные, 25 и 26 января, ожидается аномальное потепление и небольшие осадки. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в субботу днем воздух прогреется от 0 до +2 градусов, в ночь на воскресенье — от -2 до -4 градусов
«В воскресенье днем потеплеет еще заметнее: температура в Московской области будет изменяться от нуля до плюс 5 градусов. Ночью ожидается от минус 4 до минус 1 градуса», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».
Похожие температурные режимы складываются не только в Москве, но и в традиционно холодных регионах. К примеру, в Кемеровской области из-за очень теплой погоды началось активное таяние, превратившее общественные пространства в снежную кашу. Однако, сообщает «Сiбдепо», уже этой ночью обещают резкое похолодание, метели и сильный ветер. Температура с +5 градусов опустится до -30 к концу недели.


«И из-за резкого снижения температуры в сопровождении со снегом и сильным ветром, власти Кузбасса ввели режим «Повышенная готовность», — отмечает издание.
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#метеоролог
Стало известно, что ждет бывшую чиновницу Серову, отдавшую полмиллиарда мошенникам
Юрист Хаминский: Серова не будет отчитываться за 500 млн, отданные мошенникам
22 января 2025, 17:33

Фото: istockphoto/AmnajKhetsamtip

Бывшая помощница губернатора Самарской области Ольга Серова не будет отчитываться перед силовиками о происхождении полумиллиарда рублей, которые она отдала мошенникам. Об этом заявил юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что Серова работала во власти в те годы, когда требования об обязательном декларировании доходов госслужащими не были установлены.
«Судя по информации, имеющейся в открытых источниках, Ольга Серова была помощницей Артякова с 2007 по 2012 год. В дальнейшем она занимала должность главы Корпорации развития Самарской области, которая является акционерным обществом, т. е. коммерческой организацией. Таким образом, на государственной службе она находилась в то время, когда требования об обязательном декларировании доходов госслужащими еще не были установлены», — пояснил юрист.
Хаминский также предположил, что полмиллиарда рублей Серова могла заработать и за время работы в компании. В любом случае, по его мнению, узнать происхождение столь крупной суммы не представляется возможным.

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#авто
#компании
#мошенники
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Компания «Россети Московский регион» получила 557 единиц новой спецтехники
22 января 2025, 17:24

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Сотрудникам компании «Россети Московский регион» торжественно передали современный спецтранспорт. Ключи водителям и сертификаты на получение новых машин руководителям столичных и областных филиалов вручил гендиректор компании Александр Пятигор.
Парк спецтехники пополнился 557 единицами транспортных средств. В распоряжение энергетиков поступило 272 автомобиля для транспортировки бригад и оборудования, 30 экскаваторов для погрузочно-разгрузочных работ и 11 самосвалов. Кроме того, областные филиалы получили 40 единиц резервных источников снабжения электроэнергией. Это позволит оперативно обеспечивать потребителей электричеством во время ремонтных работ. Также энергетики получили автогидроподъемники, краны-манипуляторы, седельные тягачи, погрузчики, мульчеры, легковые машины и измерительные электролаборатории.
«Обновление спецтехники, которую используют в своей энергетики, – весомый вклад в качество и надёжность нашей работы. Современная спецтехника позволяет оперативно реагировать на вызовы и повышать уровень обслуживания потребителей. Большая часть техники – отечественного производства, что подтверждает курс на поддержку российских производителей и укрепление энергетической независимости региона», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Это рекордное по объёмам обновление спецтехники за последние годы. Часть автомобилей уже работает, обеспечивая надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей, отметил гендиректор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

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#мособлэнерго
#техника
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В Госдуме рассказали о борьбе с серым рынком вейпов при их запрете
Депутат Лантратова: серому рынку вейпов при их запрете помешают штрафы
22 января 2025, 17:18

Фото: iStock/Igor Ilkov

В случае введения полного запрета на продажу вейпов и никотиновые жидкости есть вероятность возникновения серого рынка, однако развиваться ему помешают штрафы и уголовная ответственность. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, вейпы опасны для жизни и здоровья, потому следует быть жесткими в этом вопросе.
«Когда штрафы будут большие и ответственность вплоть до уголовной, люди станут понимать, что незаконной торговлей вейпами и жидкостями для них лучше не заниматься. В конечном счете проблема будет решаться», — поделилась парламентарий в беседе с «Москвой 24».
Опасность электронных курительных устройств, как оказалось, заключается не только в пагубном влиянии на внутренние органы, но и в их комплектующих. Как сообщает «Сiбдепо», в Новокузнецке подросток получил серьезные травмы из-за взорвавшегося «айкоса».
«Взорвалось зарядное устройство для айкоса. Как следствие – у ребенка ожоги средней степени тяжести. Напомним, конструкция устройства имеет нагревательные керамические элементы. Во время зарядки устройство нельзя держать во рту», — приводит издание слова мэра города Дениса Ильина.
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«Вся голова седая»: Трихолог назвала две неожиданные причины появления седых волос
Трихолог Нагайцева: седые волосы появляются из-за стресса и курения
22 января 2025, 16:49

Фото: iStock/Alina Humeniuk

Ранняя седина — явление, которое волнует многих. Оно кажется неожиданным и несправедливым, но почему так происходит?
Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» заявила, что резкое поседение подростков и молодых людей является следствием перенесенных стрессов.

«Если человек поседел резко (раз — и вся голова седая), то здесь мог сработать стрессовый фактор. Ни для кого не секрет, что сейчас молодые люди много стрессуют, подростки очень сильно», — сказала эксперт.

По ее словам, есть и еще одна причина, приводящая к раннему появлению седых волос.

«Все-таки курение тоже вызывает оксидативный стресс, увеличение количества перекиси водорода в стержнях волос, что может приводить тоже к нарушению фрагментации», — добавила трихолог.

Ранее ​трихолог рассказала о том, что седина в 20 лет случается в единичных случаях, которые всегда были и до сих пор есть. Это связано с генетикой и дефицитами железа и меди.

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#здоровье
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Управляющие компании предупредили об ужесточении лицензионных требований
22 января 2025, 16:41

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

С 1 марта в России будут ужесточены лицензионные требования к управляющим компаниям. С этого дня вступают в законную силу изменения, внесённые в соответствующее постановление правительства, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Нововведения коснутся требований, предъявляемых к управляющим компаниям при получении лицензии и при продлении срока её действия.
«Если УК хочет управлять многоквартирным домом, у учредителя должна отсутствовать неснятая или непогашенная судимость; УК не должна быть привлечена к административной ответственности за грубое нарушение лицензионных требований в течение трёх лет до получения или продления лицензии; в реестре портала «Федресурс» не должно быть сведений о банкротстве управляющей компании в трёхлетний период до обращения за лицензией», – пояснили в министерстве.
Кроме того, должностные лица или учредители компании ранее не должны состоять в реестре дисквалифицированых.

Помимо этого, в соответствии срок рассмотрения заявления о продлении действия лицензии управляющей организации будет сокращён с 15 до 10 рабочих дней со дня его поступления в подмосковное Минчистоты.

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#московская область
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Трихолог объяснила ранее появление седины у молодежи
Трихолог Нагайцева: седые волосы появляются из-за дефицита железа и меди
22 января 2025, 16:28

Фото: iStock/emapoket

Британский дерматолог заявила, что седые волосы все чаще появляются у двадцатилетних, что говорит о раннем облысении в мире.
Однако трихолог Юлия Нагайцева в беседе с «Радио 1» заявила свое несогласие с этим утверждением, отметив, что седина в 20 лет случается в единичных случаях, которые всегда были и до сих пор есть.

«Если такое есть, то, в первую очередь, виновата генетика — предрасположенность. А во-вторых, дефициты железа и меди — особенно у девочек. При их восполнении, сегментация волос восстанавливается», — объяснила трихолог.

По ее словам, речь идет не белой, стекловидной седине, а о тех прядях, что светлее на два-три тона.

«Все, что касается возраста 25 , считается нормальным и не является ранней сединой, это физиологические изменения», — заключила эксперт.

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#подросток
#болезни
#врачи
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В библиотеке Красногорска прошла беседа для детей о традициях Рождества
22 января 2025, 16:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Центральной библиотеке состоялась православная встреча с учащимися четвёртого класса гимназии №6 под названием «Каждый день – от Рождества Христова». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Перед ребятами выступила волонтёр серебряного возраста Наталья Степанова. Она рассказала о возникновении этого удивительного праздника. Дети поговорили о праздновании Рождества в нашей стране, вспомнили традиции и главные символы этого зимнего праздника. Также Наталья Алексеевна представила детям Рождественскую выставку новых художественных работ авторов с ограниченными возможностями по зрению», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Почётным гостем встречи стал настоятель Иоанно-Златоустовского храма в деревне Козино протоиерей Иоанн.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье заболеваемость животных бешенством снизилась на 85% за пять лет
22 января 2025, 15:40

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области занимаются обеспечением эпизоотического благополучия региона. За последние пять лет количество случаев заболевания животных бешенством уменьшилось на 85%: в 2020 году было зарегистрировано 95 эпизодов, а в прошлом году — только 14. По каждому случаю были оперативно приняты меры для устранения инфекции.
«В прошлом году в Подмосковье было вакцинировано более 541 тысячи домашних питомцев, осуществлена раскладка в лесах свыше 1 миллиона доз оральной вакцины для диких плотоядных животных, в том числе с использованием средств малой авиации», — сообщил главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.
Кроме того, он сообщил, что в рамках программы «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» контролируется популяция бездомных собак. Каждый год ветеринары тренируются, чтобы совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки.

«Решение о введении карантина на определенной территории устанавливается при положительном результате лабораторных исследований. В этом случае в эпизоотическом очаге и неблагополучных пунктах вводится ряд ограничений», — сказал Новиков.

В период карантина в неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, а также их вывоз, за исключением тех, кто был вакцинирован от бешенства за 179 дней до этого. Запрещается также отлов животных для отправки в зоопарки.

В зоне эпизоотии введены ограничения на лечение больных восприимчивых животных, доступ посторонних лиц, перемещение животных, снятие шкур и охоту, за исключением случаев регулирования численности охотничьих ресурсов.За нарушение ветеринарных правил предусмотрена административная ответственность.

Владельцы должны в течение 24 часов сообщить специалистам государственной ветеринарной службы о заболевании или смерти животного, а также о любых симптомах, указывающих на возможное бешенство.

Основные признаки болезни:

  • агрессивное поведение;
  • попытки укусить;
  • боязнь света и воды;
  • паралич челюсти;
  • обильное слюноотделение.

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Капремонт путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске закончат в мае
22 января 2025, 15:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На Обуховском шоссе в Солнечногорске продолжается капремонт путепровода через железнодорожные пути, завершить работы планируется в мае текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Путепровод находится на участке между Ленинградским шоссе и деревней Скородумки. В ходе работ на объекте демонтировали часть дорожного полотна и укрепили конусы на опоре с левой стороны моста. Сейчас идёт подготовка к укреплению конусов с правой стороны. На время ремонта на объекте организовали реверсивное движение, которое регулируется светофором», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта на путепроводе заменят конструкции крайних опор, отремонтируют балки пролётного строения, сделают новые деформационные швы и обновят асфальтобетонное покрытие на проезжей части и тротуарах.

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#солнечногорск
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