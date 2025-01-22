Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

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В Москве в выходные, 25 и 26 января, ожидается аномальное потепление и небольшие осадки. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, в субботу днем воздух прогреется от 0 до +2 градусов, в ночь на воскресенье — от -2 до -4 градусов
«В воскресенье днем потеплеет еще заметнее: температура в Московской области будет изменяться от нуля до плюс 5 градусов. Ночью ожидается от минус 4 до минус 1 градуса», — поделился метеоролог в беседе с «Вечерней Москвой».Похожие температурные режимы складываются не только в Москве, но и в традиционно холодных регионах. К примеру, в Кемеровской области из-за очень теплой погоды началось активное таяние, превратившее общественные пространства в снежную кашу. Однако, сообщает «Сiбдепо», уже этой ночью обещают резкое похолодание, метели и сильный ветер. Температура с +5 градусов опустится до -30 к концу недели.
«И из-за резкого снижения температуры в сопровождении со снегом и сильным ветром, власти Кузбасса ввели режим «Повышенная готовность», — отмечает издание.Читайте также:
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