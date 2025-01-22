Синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные

В случае введения полного запрета на продажу вейпов и никотиновые жидкости есть вероятность возникновения серого рынка, однако развиваться ему помешают штрафы и уголовная ответственность. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, вейпы опасны для жизни и здоровья, потому следует быть жесткими в этом вопросе.