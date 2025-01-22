Синоптик Цыганков рассказал, стоит ли ждать морозов в феврале

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Несколько дней в Москве и области стоят небольшие морозы, однако жители до сих пор в ожидании чего-то более зимнего.
Начальник отдела гидромедцентра Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что к концу января снова придет тепло.
По его словам, в феврале, возможно, стоит ждать снега и кратковременных холодов.
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«Небольшое похолодание продлится буквально три дня. Предстоящей ночью будет -3, -5 градусов. В ночь на пятницу ожидается такая же температура, а днем 0, -2. В субботу придет очередная порция тепла и южный ветер. В воскресенье будет облачно с небольшими осадками», — сказал синоптик.
По его словам, в феврале, возможно, стоит ждать снега и кратковременных холодов.
«Вода будет однозначно. Влаги у нас на сегодняшний день 81%, поэтому мы идем по норме. А снег все-таки нужен для почвы», — отметил эксперт.
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Анастасия Бондарева