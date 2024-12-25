В Московской области каждый год проводится противогололёдная обработка дорог

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожные службы Московской области обеспечивают безопасность движения на муниципальных и региональных дорогах круглосуточно. Пока в регионе нет осадков, проводится плановая обработка против гололёда — задействовано более 1000 единиц спецтехники, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ближайшие дни в Московском регионе ожидается небольшой мороз и околонулевая температура. В конце недели прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега, на дорогах может быть гололедица.«В среднем ежедневно проводится обработка против скольких дорог 5 тысяч километров на муниципальной и региональной сети. В первую очередь работы идут на опасных участках дорог — съездах, эстакадах, мостах и высокоинтенсивных трассах», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Министерство призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и держать увеличенную дистанцию, избегать резких манёвров. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или ДТП следует немедленно звонить по номеру 112.
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