В Москве обещают тепло и снегопады

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Атлантический циклон в начале этой недели принесет в Москву потепление, мокрый снег и дожди. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, небольшое похолодание ожидается лишь в четверг.
«В четверг и пятницу погоду будет определять область уже повышенного атмосферного давления. Осадков у нас не ожидается. Морозец чуть окрепнет», — сообщила специалист. <…> Практически всю неделю фон температуры будет выше климатической нормы, но в среднем на 4°С», — поделилась синоптик в беседе с RT.Однако далеко не по всей России ожидается столь теплая предновогодняя неделя. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в Кемеровской области завтра, 24 декабря, обещают ночные морозы до -27 градусов, а днем до -18. Снегопады регион минуют, но местами ожидается изморозь, гололедица, дымка, дым, туман.
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