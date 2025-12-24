В икре пяти известных торговых марок обнаружили кишечную палочку
Эксперты Роскачества провели исследование некоторых торговых марок икры лососевых рыб, в пяти из которых они обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.
Речь идет о продукции «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». Кроме того, у икры производителей «МорМер» и «Горчаков» обнаружено превышение уровня общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).
После этого исследования некоторые компании сообщили о проведении внутренних проверок, усилении контроля качества своей продукции и дополнительных мерах по обучению персонала.
