В икре пяти известных торговых марок обнаружили кишечную палочку

Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре пяти торговых марок
Фото: iStock/Andrej Filonenko

Эксперты Роскачества провели исследование некоторых торговых марок икры лососевых рыб, в пяти из которых они обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.



Речь идет о продукции «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». Кроме того, у икры производителей «МорМер» и «Горчаков» обнаружено превышение уровня общей бактериальной обсемененности (КМАФАнМ).

После этого исследования некоторые компании сообщили о проведении внутренних проверок, усилении контроля качества своей продукции и дополнительных мерах по обучению персонала.

Екатерина Коршунова

