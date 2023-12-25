Синоптик Шувалов предупредил москвичей о скачках давления и температуры

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Морозной и снежной погоды в предновогоднюю неделю в Москве ожидать не стоит. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Завтра, 26 декабря, будет повышение температуры до 0… +1 градуса, потом температура уйдёт вниз, и в среду будет уже -2…-4. В четверг давление подрастёт очень хорошо, выйдет на норму, температура до опустится 4-6 градусов мороза. Но это ненадолго, так как в пятницу будет снег, переходящий в дождь и повышение температуры до положительных значений, причём существенных +1…+3 градуса, и в субботу такая же теплая погода», — отметил Александр Шувалов.Читайте также:
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