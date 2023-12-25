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Синоптик Шувалов предупредил москвичей о скачках давления и температуры

25 декабря 2023, 13:23
Фото: IStock/BrianAJackson

Фото: IStock/BrianAJackson

Морозной и снежной погоды в предновогоднюю неделю в Москве ожидать не стоит. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в последние дни декабря ожидаются перепады давления и смена температуры. Столбики термометров будут показывать как резко плюсовые, так и резко отрицательные значения.
«Завтра, 26 декабря, будет повышение температуры до 0… +1 градуса, потом температура уйдёт вниз, и в среду будет уже -2…-4. В четверг давление подрастёт очень хорошо, выйдет на норму, температура до опустится 4-6 градусов мороза. Но это ненадолго, так как в пятницу будет снег, переходящий в дождь и повышение температуры до положительных значений, причём существенных +1…+3 градуса, и в субботу такая же теплая погода», — отметил Александр Шувалов.
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Жителей Подмосковья приглашают на переподготовку для трудоустройства водителями автобусов
25 декабря 2023, 13:30

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мострансавто приглашает желающих на должность водителей автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Участвовать в программе могут женщины и мужчины старше 21 года, обладающие водительским удостоверением категорий B или C. Им необходимо пройти программу профессиональной переподготовки на категорию D. После успешной сдачи экзаменов кандидат будет трудоустроен в Мострансавто.

Желающие пройти обучение могут записаться по номеру 7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru.
«Переподготовка проводится на базе автошколы в Балашихе. Изучение теории проходит дистанционно. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса Мострансавто не менее года. Это обязательное условие для участия в программе», – говорится в сообщении.
Во время обучения соискателям выплачивается стипендия.

Для водителей автобусов предусмотрен расширенный социальный пакет: бесплатные поездки в автобусах предприятия, бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 9 тыс рублей за аренду жилья для иногородних работников, отпуск до 42 календарных дней, сезонная форменная одежда, для детей работников – путёвки в оздоровительные лагеря.

Также иногородним сотрудникам для обустройства на новом месте жительства выплачивается материальная помощь в размере 10 тыс рублей ежемесячно в течение первых трёх месяцев с момента трудоустройства.

В министерстве добавили, что в Мострансавто сейчас работают более 9 тыс водителей, и набор в различные филиалы предприятия продолжается.

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Состояние подмосковных автовокзалов мониторят через приложение «Проверки Подмосковья»
Состояние подмосковных автовокзалов мониторят через приложение «Проверки Подмосковья»
25 декабря 2023, 13:23

Фото: istockphoto /Pinkypills

За состоянием подмосковных автовокзалов следят с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Благодаря современным технологиям улучшается качество оказания услуг по перевозке жителей Подмосковья. С февраля 2023 года на цифровом контроле находятся 42 региональных автовокзала. Проверки проводятся ежедневно, все данные оперативно передаются через мобильное приложение в контролирующее ведомство. За это время с помощью «цифры» устранено более 700 нарушений», — отметила министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что в приложении есть специальный чек-лист, по которому производиться проверка.Среди критериев проверки находятся наличие звукового оповещения в зале ожидания и указателей маршрутов на перронах, чистота и исправность урн.

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В Подмосковье расселят 23 тыс жителей домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года
25 декабря 2023, 12:54

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в будущем году стартует расселение аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года. С 1 января 2024-го их жители могут подать заявки на получение жилищных сертификатов, сообщил председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.
Программа затронет более 23 тыс человек. Всего планируется расселить 380 тыс кв м жилья.
«Программа будет реализовываться через предоставление сертификатов, строительство новых домов, покупку готового жилья и комплексное развитие территорий. Самый удобный инструмент – сертификат. Благодаря ему есть возможность выбрать жильё по вкусу. К тому же можно переехать в новое жилище сразу после покупки, не дожидаясь окончания строительства или ремонта», – пояснил Коханый.
Жильё по сертификату можно приобрести в любом округе. Можно вложиться в строительство дома или в ипотеку. Компенсация за квадратный метр по сертификату составит 130 тыс рублей. Оплачивается не менее 33 кв м

Чтобы получить сертификат по новой программе, необходимо, чтобы дом был признан аварийным после 1 января 2017 года и включён в госпрограмму. Это должно быть единственное жильё у собственника, а право собственности должно быть приобретено до признания дома аварийным.

Подать заявление в местную администрацию собственник аварийного жилья может с 1 января будущего года, а заключить соглашение о представлении сертификата – до 31 мая 2024-го.

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#жилище
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Российские операторы связи расширят взаимодействие с Google по обмену трафиком
25 декабря 2023, 12:41

Фото: istockphoto/Alena Kravchenko

Операторы связи в России переходят на новый формат сотрудничества с Google по обмену трафиком. Теперь он будет происходить через прямое присоединение к сети американской компании.
Такой вариант позволит Google экономить на передаче контента, однако не снизит риск возникновения проблем с его загрузкой в будущем, передаёт «РБК». Российские операторы связи намерены расширить количество прямых стыков с Google и таким образом увеличить пропускную способность для трафика, который необходим для быстрой и бесперебойной загрузки контента от компании.

После начала специальной военной операции компания Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя, при этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры. В письме Google, разосланном операторам связи, говорится о том, что с января 2024 года компания перестанет передавать трафик через серверы маршрутизации на точках обмена трафиком. Тогда совершенствование и увеличение количества прямых стыков останется единственным способом справиться с увеличением трафика.

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#google
#трафик
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Академик Ямбург призвал улучшить ЕГЭ для некоторых детей
Академик Ямбург оценил слова главы Рособрнадзора о качестве ЕГЭ
25 декабря 2023, 12:25

Фото: IStock/Ritthichai

Единый государственный экзамен стал объективным, больше нет утечек, а также замечаний от экспертов. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя призывы отменить ЕГЭ.
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с «Радио 1» также подчеркнул, что о качестве экзамена и подготовки учеников волнуются в основном родители и бабушки. В остальном система показывает себя хорошо.
«Из ЕГЭ убрали угадайку, где нужно из трёх вариантов выбрать один ответ, там появилось сочинение для письменной речи, появилось говорение не только в английском языке, и, видимо, это говорение будет в будущем и по литературе. Надо усовершенствовать ЕГЭ, там много еще проблем, но в целом оно работает нормально», — отметил собеседник.
Ямбург подчеркнул, что для усовершенствования экзамена нужно создать индивидуальные условия для некоторых детей.
«Есть дети с дислексией, у которых так устроен мозг, что они делают 30-40 ошибок, и, если после тщательной работы учителя они делают 20 ошибок – это огромная победа. Из таких детей получаются замечательные художники, журналисты, скульпторы. На Западе используются специальные ручки для таких детей, их я бы советовал закупать, а ЕГЭ – усовершенствовать», заключил учитель.
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#егэ
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#школа
#дети
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В Подмосковье внесли изменения в условия льготных программ ипотеки
25 декабря 2023, 12:10

Фото: istockphoto /Diy1

В Московской области начали действовать у новые правила льготных ипотечных программ. Об этом сообщила пресс-служба министерства
Новые изменения начали работать с 23 декабря 2023 года.

Был изменен первоначальный взнос по льготной ипотеке на новостройки под 8%. Его увеличили до 30 процентов.

«Теперь максимальный лимит по такой ипотеке теперь составляет 6 млн рублей — во всех регионах. Ранее для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области он составлял 12 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что сохраняется правило оформления одной льготной ипотеки на одного человека.Также новое условие не обнуляет текущее ограничение одного кредита в рамках программ господдержка 2020 (оформленного с 01.01.2023), ипотека для ИТ, дальневосточная и арктическая ипотека, сельская ипотека, ипотека по госсертификату.

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#подмосковье
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В Московской области открыли уже 25 больших катков с искусственным льдом
25 декабря 2023, 12:03

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В парках и на общественных территориях Подмосковья открыли уже 25 катков с искусственным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Всего в регионе в этом году будет работать более 180 катков. В их числе – 30 больших катков с искусственным покрытием, где при необходимости можно взять на прокат спортивный инвентарь и воспользоваться тёплыми раздевалками», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.
На прошедшей неделе начали работу пять крупных катков с искусственным льдом – в Истре на Площади Дружбы, Пушкинском Центральном парке, Городском парке Ивантеевки, парке «Скитские пруды» Сергиева Посада и в Пестовском парке в Балашихе.

29 декабря запланировано открытие катков в парке им. Ларисы Лазутиной в Одинцове, на Советской площади в Коломне, в Центральном парке Наро-Фоминска и Богородском Центральном парке.

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Поставить близких на первый план: гороскоп для всех с 25 по 31 декабря
25 декабря 2023, 12:03

Фото: IStock/leonovo

27 декабря состоится Полнолуние в Раке. Важно быть отзывчивыми и прислушаться к интуиции. На этой неделе надо уделить внимание семье. На первый план желательно поставить близких людей и семейные ценности. Благоприятно создавать уют дома. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака:
Овну захочется взяться за масштабный проект. Он почувствует, как его уважение и авторитет возрастают.

У Тельца пробудятся романтические чувства, он будет производить своим обаянием неизгладимое впечатление.

Близнецов ждут знакомства с влиятельными и интересными людьми. Хорошее время для публичных выступлений и учёбы.

Рак испытает потребность оказать помощь близким людям. Он будет добрым от души.

Льву надо совершать красивые поступки и демонстрировать свои лучшие качества.

Деве нужно назначать только нужные и важные встречи, а пустые разговоры лучше исключить.
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Весам не нужно лениться. Им важно проявить трудолюбие и работоспособность. Успех ждёт в любовной сфере.

Скорпион многое успеет сделать, его инициативу поддержат. Он сможет одержать важную для него победу.

У Стрельца откроются новые перспективы. Ему надо ответственно ко всему подходить и правильно распределить своё время и приоритеты.

Козерогу могут предложить повышение на работе. Он внимательно отнесётся к новому предложению и заключит выгодное соглашение.

Водолею важно побыть меценатом и поучаствовать в благотворительности. Общечеловеческие ценности и гуманизм найдёт отклик в его душе.

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#астролог
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Зампред подмосковного правительства Гержик принял участие в акции «Ёлка желаний»
25 декабря 2023, 11:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик стал участником благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Новогодняя ёлка – место, где осуществляются мечты наших детей. Сегодня мне выпала возможность исполнить желание 13-летнего Сергея из Донбасса, который мечтает о ноутбуке. Мы обязательно сделаем ему такой подарок», – пообещал Гержик.
Акция проводится в России с 2018 года. Каждый может стать добрым волшебником и подарить радость детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Загадать желание могут дети в возрасте от 3 до 17 лет с ОВЗ и инвалидностью, с состоянием здоровья, угрожающим жизни, сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

Такие же правила – для детей из семей военнослужащих и мобилизованных, принимающих или принимавших участие в спецоперации, проживающих и зарегистрированных на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В этом году свои мечты загадывали и ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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