Синоптик рассказал, каким будет предстоящее лето в Татарстане

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Предстоящее лето в Татарстане будет жарким, среднесуточные температуры превысят многолетнюю норму на 1 градус. Об этом заявил глава Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь в беседе с «Татар-информом».
По его информации, вместе с тем в регионе возможны опасные погодные явления — град, ураганы и даже смерчи.
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«По прогнозу Гидрометцентра России, на вегетационный период температура воздуха в Татарстане будет выше нормы на один градус в предстоящие весенние и летние месяцы. Осадки ожидаются в норме», — отметил он.Читайте также:
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