В Мытищах открыли уникальное игровое пространство

11 сентября 2026, 09:36

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Игровое пространство «Акведук», вдохновлённое историей создания водопровода, открылось на территории жилого комплекса «Ярославский» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Тема была выбрана неслучайно: именно в Мытищах в начале ХIХ века построили первый московский водопровод.





«В ПлейХабе установлены два больших игровых комплекса, напоминающих акведуки. В первом есть трап и горка, а во втором — песочница, игровая зона и теневой навес. Есть также водонапорная башня с флюгером, внутри которой разместили извилистую горку и три уровня сеток для лазанья», — говорится в сообщении.