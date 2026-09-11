Женщинам назвали неочевидную причину частых пробуждений среди ночи
Гинеколог Ана Белен Рисо заявила, что гормональный дисбаланс может привести к частым ночным пробуждениям у женщин. Об этом сообщает издание El Confidencial.
Доктор утверждает, что эти явления могут свидетельствовать о недостатке прогестерона. Этот гормон известен своей ролью в поддержании беременности, но также влияет на сон, менструальный цикл и эмоциональное состояние. Уровень прогестерона часто снижается в ответ на стресс, что, по словам специалиста, происходит одним из первых.
Кроме того, Рисо перечислила и другие симптомы дефицита прогестерона, включая тревожность и раздражительность перед менструацией, коричневые кровянистые выделения, укороченный менструальный цикл, обильные кровотечения и задержку жидкости. В завершение гинеколог отметила, что ночные пробуждения не всегда следует рассматривать отдельно от других возможных симптомов.
Читайте также: