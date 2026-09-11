Женщинам назвали неочевидную причину частых пробуждений среди ночи

11 сентября 2026, 08:17

Врач Рисо: Дефицит прогестерона — причина частых ночных пробуждений у женщин

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Гинеколог Ана Белен Рисо заявила, что гормональный дисбаланс может привести к частым ночным пробуждениям у женщин. Об этом сообщает издание El Confidencial.