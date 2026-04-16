Стартовал приём заявок на турслёт «Больше, чем путешествие»

В России стартовал приём заявок на Всероссийский студенческий туристский слёт «Больше, чем путешествие». Мероприятие пройдёт с 19 по 23 августа в экоцентре «Бакланово» в Смоленской области.



Слёт объединит опытных и начинающих туристов со всей России. Организаторы проводят событие в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» выступают организаторами проекта.

Участвовать могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Учредители подготовили для участников радиальные походы, мастер-классы от профессиональных инструкторов, приготовление еды на костре, спортивные активности, соревнования и Всероссийские походные игры.

Для подачи заявки необходимо до 31 мая 2026 года зарегистрироваться на сайте. После регистрации претенденты получат тестовые задания: им предстоит определить свою походную роль, ответить на вопросы о турпоходах и указать уровень опыта.

Ольга Щелокова

