Синоптик рассказал про температуру воздуха в Москве на выходных

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Зима избаловала москвичей и жителей области теплом солнцем. Чего ожидать дальше? Вернутся ли холода? Какими будут предстоящие выходные?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что на выходных ночные температуры будут от -10 до -15 градусов, а дневные от -8 до -10.
По его словам, не слишком много влаги будет запасено с зимнего периода, что может повлиять на весеннюю засуху.
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«Самое положительное — будет выглядывать солнце. А через неделю, к 23 февраля, возможно, будет повышение температуры, но ручьи пока не зажурчат», — сказал синоптик.
По его словам, не слишком много влаги будет запасено с зимнего периода, что может повлиять на весеннюю засуху.
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Анастасия Панченко